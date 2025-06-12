Друга Путіна переобрали президентом Міжнародної федерації дзюдо

Румунського функціонера Маріуса Візера знову обрали президентом Міжнародної федерації дзюдо (IJF). Це вже шостий термін для Візера, який очолює організацію з 2007 року.

Румун Маріус Візер знову очолив Міжнародну федерацію дзюдо (IJF). Його одноголосно переобрали президентом під час конгресу організації в Будапешті, пише 24 канал з посиланням на Inside the Games.

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Друг Путін знову очолить IJF

Під час виборів Візер був єдиним кандидатом на посаду, що й зумовило його безальтернативне переобрання. Делегати конгресу одностайно підтримали його кандидатуру. Після оголошення результатів Візер подякував членам федерації за довіру й пообіцяв подальшу роботу над розвитком дзюдо на міжнародному рівні.

"Щиро дякую вам знову і завжди – за довіру, відданість, співпрацю і підтримку. Ви можете бути певні: новий виконавчий комітет IJF та я сам будемо ще більш мотивовані працювати заради майбутнього дзюдо", – заявив він.

Довідка. Маріус Візер очолює IJF з 2007 року. До цього протягом семи років він був президентом Європейського союзу дзюдо. За час свого керівництва федерацією Візер неодноразово опинявся у центрі уваги через свої тісні стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Відзначимо, що після початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році IJF однією з перших дозволила спортсменам з Росії та Білорусі змагатися під нейтральним прапором. А вже у 2025 році білоруським дзюдоїстам дали змогу виступати на чемпіонаті світу під національним прапором, що викликало хвилю критики з боку частини міжнародної спільноти.