Ярослава Магучіх продовжує демонструвати нелюбов до росіян та відстоювати проукраїнську позицію. Її слова обурили Марію Кочанову, яка не хоче чути погані слова про своїх співвітчизниць.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх є однією з найкращих спортсменок в історії країни. Дівчина завойовує постійно найвищі нагороди та відстоює честь Батьківщини на світовій арені, повідомляє 24 Канал.

Що сказали про Магучіх?

При цьому Магучіх залишається патріоткою своєї країни та допомагає їй у війні проти Росії. Звісно, це не подобається представникам країни-терористки, які обуренні нелюбов'ю Ярослави до росіян.

Черговий дивний спіч видала легкоатлетка Марія Кочанова, яка є дворазовою чемпіонкою Росії зі стрибків у висоту. Дівчину обурили слова Магучіх про росіянку Олена Куліченко, яка виступає на міжнародних турнірах під прапором Кіпру.

Ярослава тоді сказала, що не хоче йти на контакт з Куліченко та "швидше повириває їй патли". Качанова вважає, що Ярослава недостойна називатися гордістю свого виду спорту через ці слова.

У моєму розумінні це некрасиво і нерозумно. Негарно, коли людина, яка просуває всю легку атлетику, часом дає не дуже фільтровані коментарі. Припустимо, був коментар у бік Олени Куліченко про патли. Я читаю, сиджу та думаю, як ця людина може бути обличчям нашого виду спорту? Це жахливо. Не можна такі речі говорити, коли на тебе всі орієнтуються. Діти на тебе дивляться, як можна до цього дійти? Ми всі просто люди,

– зазначила Кочанова в інтерв'ю росЗМІ.

Нагадаємо, що Ярослава є золотою призеркою Олімпійських ігор-2024 в Парижі, тоді як у 2021-му їй підкорилась бронзова нагорода у Токіо. Крім того, минулого року Магучіх встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту, взявши планку 2,10 метра.

Нещодавно Магучіх з рекордом виборола перемогу вперше за три місяці. Українка тріумфувала на дев'ятому етапі Діамантової ліги в польській Сілезії, підкоривши планку 2,00 метри.