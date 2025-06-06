Юний боксер відмовився виступати під прапором Росії попри погрози ворога

Юний боксер Марк Комаров відмовився виступати за Росію на міжнародних змаганнях. За принципову позицію дев’ятикласника відзначили державною нагородою.

Марк Комаров попри тиск і погрози з боку окупант категорично відмовився представляти Росію на міжнародній арені. Його мужній вчинок відзначили нагородою "Майбутнє України", пише 24 канал з посиланням на Запорізьку ОДА.

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Гідна позиція юнака

До повномасштабного вторгнення Марк мешкав у Енергодарі разом із бабусею, навчався у гімназії №2 та серйозно займався боксом. Після окупації міста російськими військами його родина була змушена покинути домівку. Наразі хлопець живе в місті Нетішин Хмельницької області, де продовжує навчання й тренування.

Про його історію розповіли в департаменті освіти. Як зазначила директорка департаменту Людмила Бухаріна, Марк не піддався шантажу й погрозам, демонструючи справжню мужність.

Він – українець, який свідомо відмовився здобувати перемоги під прапором країни-агресора. Його вчинок — приклад для тисяч дітей, які попри війну, зберігають вірність своїй державі,

– наголосила посадовиця.

За її словами, у хлопця великі спортивні перспективи саме в Україні. Він продовжує активно тренуватись, бере участь у змаганнях і планує будувати кар’єру в українському спорті. 5 червня Комарова нагородив Володимир Зеленський нагородою "Майбутнє України".

Відзначимо, що нагорода "Майбутнє України" вручається учням, які проявили мужність, активну громадянську позицію та стали прикладом для інших.