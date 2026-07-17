Зірка Іспанії планує завершити кар'єру – завадити цьому може Мессі з Аргентиною

Захисник збірної Іспанії Марк Кукурелья зробив несподівану заяву перед фіналом ЧС-2026. Футболіст готовий завершити міжнародну кар'єру, якщо його команда здобуде титул.

Поки збірна Іспанії готується до вирішального матчу чемпіонату світу-2026, один із її лідерів уже думає про майбутнє. Марк Кукурелья зізнався, що фінал проти Аргентини може стати для нього останнім у футболці національної команди, пише Madrid Xtra.

Кукурелья готовий попрощатися зі збірною

Захисник мадридського Реала та збірної Іспанії Марк Кукурелья заявив, що завершить виступи за національну команду, якщо "Фурія Роха" виграє чемпіонат світу-2026.

Якщо Іспанія виграє чемпіонат світу, я зателефоную Луїсу де ла Фуенте наступного дня і завершу кар'єру у збірній. З трофеями Євро та ЧС не можна бажати більшого,

– заявив Кукурелья.

Таким чином, 27-річний футболіст готовий поставити крапку у виступах за національну команду на піку успіху. Втім, здійснитися цьому плану може завадити збірна Аргентини на чолі з Ліонелем Мессі, яка також претендує на світовий титул.

Що відомо про кар'єру Кукурельї у збірній

Марк Кукурелья дебютував у складі збірної Іспанії у 2021 році. Відтоді він провів 31 матч, у яких відзначився одним забитим м'ячем.

Найбільшим досягненням захисника у складі національної команди поки залишається перемога на Євро-2024. Перед стартом чемпіонату світу-2026 Кукурелья також пообіцяв зробити татуювання із портретом головного тренера Луїса де ла Фуенте, якщо Іспанія досягне успіху на турнірі.

Нагадаємо, що фінал чемпіонату світу-2026 між збірними Іспанії та Аргентини відбудеться у неділю, 19 липня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.