Клуб іспанської Ла Ліги підписав контракт з українським півзахисником

Після початку повномасштабного вторгнення чимало молодих українських футболістів залишили рідну країну та намагаються побудувати кар'єру за кордоном. Одним із таких став і вихованець київського Динамо Марко Подоляк.

20-річний атакувальний півзахисник вже змінив декілька клубів, а останнім часом виступав в Іспанії. Він перебував у структурі Райо Вальєкано, де грав у команді С.

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Новий етап у кар'єрі

8 лютого Марко Подоляк змінив клубну прописку. Він підписав контракт із Леганесом, повідомляє 24 Канал із посиланням на Anthem Sports Management.

Наразі невідомо, за яку саме команду "пепінерос" буде виступати український футболіст. Також не називається термін угоди та на яких умовах гравець залишив Райо Вальєкано.

Зазначимо, що під час початку повномасштабного вторгнення Марко був у системі київського Динамо. Після цього він на правах оренди виступав за Брекнелл Таун з сьомого дивізіону Англії, а також був на перегляді у КПР, де тренувався з командою U-23.

З літа 2023 року належав Віслі з Плоцька, з якої на правах вільного агента перейшов у Райо Вальєкано. В активі Подоляка поки немає жодного офіційного матчу на дорослому професійному рівні.