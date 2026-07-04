Костюк перемогла Наварро та встановила особистий рекорд на Вімблдоні

У суботу, 4 липня, друга ракетка України з тенісу Марта Костюк зіграла поєдинок другого кола на Вімблдоні. Її суперницею була американка Емма Наварро.

Тенісистки розпочали програму ігрового дня суботу на корті №2. Про результат поєдинку повідомляє 24 Канал.

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Як склався матч Костюк – Наварро?

Нашій землячці на цій стадії дісталась незручна опонентка, ексвосьма ракетка світу Емма Наварро, яка вела в особистій історії протистоянь із Костюк з солідним відривом – 4:0.

Марта Костюк (Україна) – Емма Наварро (США) – 2:1 (6:2, 4:6, 6:1)

У першому сеті Марта Костюк значно переважала суперницю в усіх статистичних аспектах. Зокрема, українка влучала у понад 70% випадках виконання першої подачі. В перших п’яти геймах тенісистки йшли без брейків. Однак, коли Наварро подавала за рахунку 3:2 на користь Костюк, у матчі стався перший злам.

Українка оформила брейк, потім взяла свою подачу і виграла ще один гейм суперниці – 6:2 Костюк.

У другому сеті тривалий час спортсменки не здобували брейк-поінтів, однак Емма Наварро зуміла вдало протистояти українці. Наприкінці сету саме американка виявилась сильнішою – 6:4 Наварро.

Це не допомогло їй у вирішальній партії. Марта Костюк зробила три брейки у цьому сеті – 6:1

Марта Костюк що далі?

На стадії четвертого кола Марта зустрінеться з кращою у парі Дарія Снігур (Україна) – Ешлін Крюгер (США). Цей матч відбудеться у понеділок 6 липня.

Зазначимо, що Костюк вперше у кар'єрі вийшла до четвертого кола Вімблдону. Якщо друга ракетка України дійде до чвертьфіналу, то претендуватиме на вхід у першу десятку світового рейтингу за підсумком турніру.

Після Вімблдону Марта Костюк зіграє у Канаді, де 1 серпня стартує турнір серії WTA 1000. Змагання пройдуть у Торонто.