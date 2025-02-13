Боролася до кінця: Костюк не пробилася у півфінал турніру в Катарі

Перша ракетка України Марта Костюк провела чвертьфінальний матч на турнірі WTA 1000 в Досі. Суперницею українки була представниця США Аманда Анісімова.

Марта Костюк – Аманда Анісімова 1:2 (6:4, 5:7, 4:6)

Матч у Досі між Мартою Костюк та Амандою Анісімовою став третім за ліком для тенісисток. До цього обидві зустрічі завершилися на користь українки, пише 24 Канал.

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Непростий чвертьфінал Костюк

Початок першого сету був за американською тенісисткою. Костюк програла дві свої подачі та поступалася Анісімовій 1:4. Проте Марта зуміла знайти сили та виграти п'ять геймів поспіль – 6:4.

Друга партія виявилася не менш цікавою. Костюк невдало розпочала сет, програвши суперниці свою подачу. Однак Анісімова відповіла тим самим. Гойдалки тривали до завершення сету, в якому перемогу здобула представниця США – 7:5.

Все вирішилося у третьому сеті. Напруга тривала до останнього розіграшу. На жаль, Марта не змогла вирвати перемогу та поступилася 4:6.

Відео матчу Костюк – Анісімова

Переможниця протистояння у півфіналі зіграє проти "нейтральної" Єкатерини Александрової.