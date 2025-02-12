Костюк упевнено пробилася у чвертьфінал престижного турніру в Катарі

У середу, 12 лютого, відбуваються матчі 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Досі. В одному з них Марта Костюк зустрічалася з 36-ю ракеткою світу Магдою Лінетт.

Марта Костюк – Магда Лінетт 2:0 (6:4, 6:2)

Це було друге очне протистояння між тенісистками. У ньому українка знову змогла здолати свою польську суперницю, повідомляє 24 Канал.

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Початок поєдинку видався дуже непростим для першої ракетки України, яка одразу ж програла гейм на своїй подачі. Марті вдалося швидко відігратися, після чого був ще один обмін брейками.

За рахунку 4:4 Костюк поступалася на своїй подачі 0:30, але після цього змогла зібратися. Вона врятувала не тільки важливий гейм, а й зробила третій брейк у сеті, у підсумку – 6:4.

Друга партія вже була під контролем киянки з самого її початку. Вона зі старту зробила гандикап у три гейми та впевнено закрила гру – 6:2.

Статистика. Протягом матчу, який тривав 1 годину 41 хвилину, Марта Костюк зробила три ейси при шести подвійних помилках, реалізувала 6 з 16 брейк-поінтів і виграла 6 з 9 геймів на своїй подачі в матчі. Загальний баланс очок – 78:63 на користь українки.

Зазначимо, що у чвертьфіналі перша ракетка України зіграє проти переможниці протистояння Аманда Анісімова – Лейла Фернандес.