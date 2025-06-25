Костюк поділилась кадрами з вайбової фотосесії з тенісисткою українського походження
- Марта Костюк поділилась фотосесією з тенісисткою українського походження Євою Лис, яка отримала багато вподобайок за кумедні світлини.
- Костюк нещодавно виступала на турнірі WTA 500 у Бад-Гомбурзі, де програла на старті змагань Еммі Наварро.
Марта Костюк знову привернула увагу шанувальників новою фотосесією. Цього разу зірка українського тенісу поділилась з фанатами кумедними світлинами.
Друга ракетка України опублікувала на власній сторінці в інстаграмі вайбові фото. Участь у зйомці взяла також тенісистка українського походження Єва Лис, повідомляє 24 канал.
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Розкішний дует Костюк та Лис
Кумедні світлини з нової фотосесії разом з Євою Лис, які опублікувала Марта Костюк, справили велике враження на вболівальників. Дівчата підкорили фанатів своєю красою та отримали купу вподобайок.
Зіркові тенісистки нестандартно, можна сказати з гумором, підійшли до зйомки. Марта та Єва замість звичайних поз робили гримаси, усміхались та кривлялись, показавши фанам свій вайб.
Марта Костюк та Єва Лис / Фото з інстаграму Костюк
Нагадаємо, що нещодавно Марта Костюк виступала на турнірі WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. На жаль, українська тенісистка вилетіла на старті змагань, програвши Еммі Наварро з США.
Раніше чарівна Марта Костюк завітала на вечірку гравців перед стартом турніру у Берліні. Розкішний образ української тенісистки підкорив серця фанатів.