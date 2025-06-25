Костюк поділилась кадрами з вайбової фотосесії з тенісисткою українського походження

Марта Костюк знову привернула увагу шанувальників новою фотосесією. Цього разу зірка українського тенісу поділилась з фанатами кумедними світлинами.

Друга ракетка України опублікувала на власній сторінці в інстаграмі вайбові фото. Участь у зйомці взяла також тенісистка українського походження Єва Лис, повідомляє 24 канал.

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Розкішний дует Костюк та Лис

Кумедні світлини з нової фотосесії разом з Євою Лис, які опублікувала Марта Костюк, справили велике враження на вболівальників. Дівчата підкорили фанатів своєю красою та отримали купу вподобайок.

Зіркові тенісистки нестандартно, можна сказати з гумором, підійшли до зйомки. Марта та Єва замість звичайних поз робили гримаси, усміхались та кривлялись, показавши фанам свій вайб.

Марта Костюк та Єва Лис / Фото з інстаграму Костюк

Нагадаємо, що нещодавно Марта Костюк виступала на турнірі WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. На жаль, українська тенісистка вилетіла на старті змагань, програвши Еммі Наварро з США.

Раніше чарівна Марта Костюк завітала на вечірку гравців перед стартом турніру у Берліні. Розкішний образ української тенісистки підкорив серця фанатів.