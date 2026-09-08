Марта Костюк переписала історію: дві українки потрапили до топ-10 світового тенісного рейтингу

Навіть попри поразку в 1/8 фіналу US Open, Марта Костюк за підсумками американського мейджора вже гарантовано підніметься у чільну десятку рейтингу WTA. Суперниці українки теж вилетіли з турніру і не зможуть випередити її за очками.

Це не просто найкраще досягнення в кар'єрі Марти, але й історичний момент для українського тенісу в цілому. Ніколи раніше ми не мали одразу двох своїх представниць у десятці найсильніших, пише 24 Канал.

Костюк та Світоліна в еліті

Рейтинг Марти Костюк залежав не тільки від її власних виступів у Нью-Йорку, але й від результатів трьох інших тенісисток – Сорани Кірсті, Іви Йович і Наомі Осаки. Усі три так само завершили змагання на стадії 1/8 фіналу, тож не зможуть добрати очки, щоб випередити українку.

Таким чином в рейтингу, який WTA оприлюднить 14 вересня за підсумками US Open, Марта буде вже десятою. Що ж до Еліни Світоліної, то вона поліпшила свій результат минулого року, діставшись третього кола, тож навіть піднялася у лайві на дві позиції, ставши 7-ою. Нижче 8-го рядка перша ракетка України не опуститься.

Це буде перший раз в історії, коли дві українки одночасно входитимуть до топ-десятки рейтингу. Рекорд стосується не тільки жіночого тенісу: серед чоловіків єдиним нашим співвітчизником у топ-10 був Андрій Медведєв, який ставав четвертою ракеткою світу у 1994 році. Олександр Долгополов свій найкращий результат зафіксував у 2012 році на 13-ому рядку.

Що далі для Костюк і Світоліної

В українок є непоганий шанс зберегти високі позиції до кінця сезону: Еліна Світоліна минулоріч повністю пропустила усю кінцівку року, тож не ризикує втрачати очки, а тільки їх набиратиме.

А у Марти осіння частина календаря 2025 року видалася відверто невдалою, тож в неї теж хороші перспективи лише поповнити свій доробок.