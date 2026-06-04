Не рекорд: скільки заробила Марта Костюк на Ролан Гаррос

Українській тенісистці Марті Костюк не вдалося оформити путівку в перший в історії нашої країни фінал турніру Великого шолому. Попри це, 23-річна спортсменка залишає корти Ролан Гаррос із чималими призовими.

Виплати учасникам одиночого розряду однакові як для чоловіків, так і для жінок. Цьогоріч на Відкритому чемпіонаті Франції їх підняли приблизно на 10-11% порівняно із сезоном 2025, повідомляє 24 Канал.

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Скільки заробила Марта Костюк на Ролан Гаррос?

Вихід до першого у своїй кар'єрі півфіналу "мейджора" збільшив заробіток Марти Костюк у цьому сезоні на 750 тисяч євро. Це не рекордна сума для українки: за перемогу на "тисячнику" у Мадриді вона отримала понад мільйон у єдиній європейській валюті.

Якби Марті все ж вдалося подолати опір Мірри Андрєєвої, вона б одразу стала багатшою мінімум на 1 мільйон 400 тисяч євро. Переможниця Ролан Гаррос додасть до свого банківського рахунку 2 мільйони 800 тисяч євро.

Який загальний розмір призових Костюк за кар'єру?

Разом з чеком, який Марта отримає у Парижі, її зароблені тенісом кошти перетнуть позначку у 9 мільйонів доларів. Цікаво, що чверть цієї суми Костюк отримала саме у цьому сезоні, коли досягла найбільших вершин – перемоги у Мадриді та першого півфіналу Гренд-слему.