Костюк поставила на місце першу ракетку Росії: українка створила суперкамбек у Цинциннаті

Марта Костюк здійснила камбек у матчі з Міррою Андрєєвою в Цинциннаті. Українка програла перший сет, але потім розгромила суперницю та здобула перемогу.

Поєдинок 1/8 фіналу розпочався не на користь українки, яка віддала суперниці першу партію. Однак Костюк зуміла кардинально змінити перебіг зустрічі та завершила її впевненою перемогою, повідомляє 24 Канал.

Костюк – Андрєєва 4:6, 6:0, 6:2

Українська тенісистка Марта Костюк невдало розпочала матч 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Цинциннаті проти росіянки Мірри Андрєєвої. У першій партії Костюк поступилася суперниці з рахунком 4:6. Українка припустилася трьох подвійних помилок, тоді як Андрєєва змогла краще скористатися своїми шансами на подачі.

Натомість у другій партії Марта Костюк повністю перехопила ініціативу та не залишила Міррі Андрєєвій жодних шансів. Українка впевнено виграла сет із рахунком 6:0.

Костюк одразу захопила перевагу та продовжила тиснути на суперницю, не дозволивши їй виграти жодного гейму. Таким чином, після невдалого старту українка зрівняла рахунок у матчі.

Вирішальний сет

За рахунку 1:1 за сетами доля путівки до чвертьфіналу турніру в Цинциннаті вирішувалася у третій, вирішальній партії.

Останній сет видався більш рівним. Суперниці обмінювалися виграними очками, але врешті Марта Костюк дотисла найсильнішу тенісистку Росії з рахунком 6:2.

Костюк та Андрєєва до цього тричі грали між собою – всі ці зустрічі відбулися у 2026 році. Марта здолала росіянку на стадії чвертьфіналу турніру WTA 500 у Брісбені та виграла фінал тисячника в Мадриді. Натомість Андрєєва обіграла українку в півфіналі Ролан Гаррос.

В 1/4 турніру українка зіграє з переможницею матчу Коко Гофф (США) – Марія Боузкова (Чехія).