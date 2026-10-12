Марта Костюк стильним образом викликала фурор у Китаї

Друга ракетка України Марта Костюк привернула увагу на передтурнірному заході в Ухані. Тенісистка з'явилася на вечірці в ніжно-рожевій сукні від відомого бренду Miu Miu.

24-річна українка приїхала до Китаю, де стартує престижний турнір серії WTA 1000. Перед початком змагань спортсменка долучилася до традиційної події для учасниць, а її стильний образ не залишився без уваги, передає 24 Канал.

Як Марта Костюк вразила образом у Китаї

Для вечірки учасниць турніру в Ухані Марта Костюк обрала ніжно-рожеву сукню міді від італійського модного бренду Miu Miu. Тенісистка доповнила вбрання чорною сумочкою та світлими мюлями з квадратним миском.

Образ українки поєднав стриману елегантність і сучасні модні акценти. Костюк зробила ставку на лаконічні аксесуари, які гармонійно доповнили сукню.

Фотографії з передтурнірного заходу в інстаграмі українки привернули увагу вболівальників і користувачів соцмереж. Для спортсменок такі зустрічі є нагодою не лише поспілкуватися перед стартом змагань, а й продемонструвати власний стиль поза тенісним кортом.

Костюк готується до старту на турнірі WTA 1000

Ухань прийматиме престижні тенісні змагання з 12 до 18 жовтня. Марта Костюк, яка посідає десяте місце у світовому рейтингу WTA, отримала восьмий номер посіву та розпочне виступи одразу з другого кола.

Першою суперницею українки стане переможниця протистояння між гречанкою Марією Саккарі та хорваткою Донною Векич. Також у головній сітці турніру зіграє перша ракетка України Еліна Світоліна, яка отримала п’ятий номер посіву.

Для Костюк ці змагання стануть поверненням на корт після пропуску попереднього турніру в Пекіні через травму. Українка прагнутиме успішно провести заключну частину сезону та здобути важливі рейтингові очки.

Нагадаємо, на турнірі в Ухані через травму не зіграє інша українська тенісистка Олександра Олійникова.