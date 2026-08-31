Костюк здобула першу перемогу на US Open у коштовному годиннику: ціна аксесуара вражає

Друга ракетка України Марта Костюк переможно розпочала виступ на цьогорічному Відкритому чемпіонаті США. Переможний образ супроводжувала цікава деталь.

У першому колі від Марти Костюк постраждала австралійка Сторм Гантер – 6:4, 6:1. Під час матчу у Нью-Йорку Марта Костюк користувалась годинником за майже 50 тисяч доларів, пише 24 Канал.

Який годинник носить Костюк на US Open

Друга ракетка України з’явилась на арені із годинником Patek Philippe Aquanaut Luce моделі ref. 5067A-014 із синім циферблатом та ремінцем аналогічного кольору.

Відповідний аксесуар не є новим. Лінійка Aquanaut була представлена виробником ще у 2004 році, а відповідна модель наразі знята з продажу.

Частіше цей коштовний пристрій можна придбати на аукціонах. Відомо, що торік восени одна з аналогічних моделей була продана у Нью-Йорку за 44450 доларів.

Скільки Костюк може заробити на US Open

Подібні ціни вписуються у бюджет провідних тенісистів світу. Після виходу у друге коло американського мейджору Костюк гарантувала собі щонайменше 190 тисяч доларів призових, до вирахування податків. Переможниця US Open отримає близько 5,5 мільйона доларів.

Найбільший чек Марта заробила у липні за півфінал Вімблдону.

За вихід у третє коло Костюк позмагається з переможницею пари Слоан Стівенс (США) / Клара Таусон (Данія). Матч відбудеться у середу, 2 вересня.