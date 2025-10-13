Колишній французький біатлоніст Мартен Фуркад вчергове пробив дно своєю заявою на підтримку російських біатлоністів. Титулований спортсмен знову заступився за представників ворожої країни.

Французький ексбіатлоніст зізнався, що тема відсторонення російських біатлоністів та лижників від змагань є дуже чутливою для нього. Мартен Фуркад переконаний, що спортсмени не повинні страждати через дії влади Росії, передає 24 Канал із посиланням на Ski-nordique.net.

Як Фуркад став на захист російських спортсменів?

Легендарний у минулому біатлоніст збірної Франції заявив, що роками страждав від того, що бачив, як карають спортсменів ворожої країни.

Це надзвичайно чутлива тема. Ми живемо в суспільстві, яке більше не терпить компромісів чи нюансів. Ми рішуче засуджуємо Росію і водночас що ми страждаємо за цих спортсменів, які не несуть відповідальності за політичний вибір. Мій обов’язок у МОК – захищати спортсменів. Я роками страждав від того, що бачив, як їх покарали. На їхньому місці покарання за дії лідерів моєї країни було б для мене справжнім спустошенням,

– заявив Фуркад-молодший.

Нагадаємо, що це вже не перша подібна заява Фуркада на підтримку росіян. Влітку 2022-го Мартен та його брат Сімон публічно заявили, що вони проти відсторонення білорусів та росіян від змагань з біатлону. Французи заступились за росіян, відкрито оголосивши позицію "спорт поза політикою".

Цікаво, що нещодавно вже норвезька біатлоністка Інгрід Тандреволд підтримала російських спортсменів, назвавши їх жертвами політики.

"Олімпіада перетворилася на політичне питання. Аргумент, що спорт і політика не повинні змішуватися, не дуже переконливий. Російські спортсмени справді фантастичні. Це спортсмени, яких ми знаємо і з якими маємо гарні стосунки. Вони стали жертвами політики своєї країни. У мене немає чіткої відповіді, що правильно, а що ні. Вважаю позитивним, що IBU займає позицію і чітко її формулює. Протистояти такій потужній організації, як МОК, непросто. Насправді я доволі вражена", – слова провідної біатлоністки процитувало видання FondoItalia.

Фуркад отримав відповідь від лідера збірної України?

Лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний знову відреагував першим на абсурдну заяву Фуркада. Чемпіон світу заявив, що Мартен, яким був, такий і залишився, додавши емоджі клоуна.



Реакція Підручного на слова Фуркала про росіян / Скриншот із інстаграму

