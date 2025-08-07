Бетіс та Комо не змогли мирно провести товариський матч. Команди зійшлись у масовій бійці, в якій прийняв участь і чемпіон світу Сеск Фабрегас.

Європейські клуби продовжують підготовку до сезону 2025-2026. Однією з частин тренувальних зборів є товариські матчі, повідомляє 24 Канал.

Що сталося?

В рамках одного з них зустрілись італійський Комо із іспанським Бетісом. Втім гра запам'яталась не стільки футбольними моментами, адже всередині матчу між гравцями спалахнула масова бійка.

Напруження почалось з кількох грубих підкатів від гравців Комо. Але остаточно ситуація вибухнула після поштовху від гравця іспанського клубу Альваро Вальєс.

Після цього все переросло у масову бійку за участі гравців, тренерів та персоналу. Серед учасників був і легендарний чемпіон світу та Європи Сеск Фабрегас, який тренує Комо.

Гравці Комо та Бетіса влаштували масову бійку: дивитися відео

Найбільше між собою зчепились Пабло Форнальс та Массімо Перроне. Перший дав ляпаса аргентинцю, на що той відповів кількома ударами. А ось Кучо Ернандес запам'ятався з кумедного боку.

Нападник Бетіса намагався вдарити гравця Комо, але промахнувся та зарядив партнеру по команді Натану. Зрештою суддям вдалось вгамувати гравців, а вилучення дісталось тільки Форнальсу. Матч же завершився з рахунком 3:2 на користь італійців.

Минулого сезону Комо посіло 10 місце в Серії А. У свою чергу Бетіс став шостим у чемпіонаті Іспанії та дійшов до фіналу Ліги конференцій. Там команда Мануеля Пеллегріні розгромно поступилась Челсі (1:4).