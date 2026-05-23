Молодий талант Динамо потрапив до списку претендентів на премію Golden Boy

Нападник Динамо Матвій Пономаренко стрімко увірвався у дорослий футбол, видаючи рекордні результативні серії. Досягнення українця не залишилися непоміченими на європейському рівні.

Видання Tuttosport оприлюднило список зі 100 юних талантів, які у жовтні можуть отримати престижну премію Golden Boy-2026. До лонглисту потрапили Пономаренко та ще один гравець УПЛ.

На якому місці Пономаренко у списку претендентів на Golden Boy?

Експерти Tuttosport поставили українця на 86-е місце серед претендентів на приз найкращому молодому гравцю світу.

Пономаренко став виступати на найвищому рівні фактично лише у другій половині сезону, після того, як київську команду замість Олександра Шовковського очолив Ігор Костюк.

З урахуванням молодіжного чемпіонату він має 23 забитих м'ячі у 30 іграх. Матвій побив рекорд Динамо за кількістю матчів поспіль, у яких він не залишав поле без забитого м'яча – таких у нього було сім.

Крім того, Пономаренко вже встиг дебютувати за національну збірну і в першому ж матчі проти Швеції відзначився голом.

У статистичній організації CIES навіть порахували, що за показником результативних дій на одиницю часу Матвій Пономаренко випередив самого минулого володаря Golden Boy, першого у рейтингу найкращих молодих футболістів світу Ламіна Ямаля.

Хто ще з УПЛ є у лонглисті Golden Boy?

Українців, окрім Пономаренко, в італійському ЗМІ не відзначили, натомість там є ще один представник Української Прем'єр-ліги.

Йдеться про бразильського нападника Шахтаря Кауана Еліаса. Він випередив Пономаренка на дві позиції у рейтингу.

У наступні місяці список топ-100 молодих талантів буде періодично оновлюватися, а восени скоротиться до шортлиста з 20 футболістів, серед яких і буде визначено володаря премії.