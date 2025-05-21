Ним цікавились в АПЛ та Ла Лізі: Динамо продовжило контракт з найкращим бомбардиром єврокубка

Матвій Пономаренко перепідписав угоду із Динамо на покращених умовах. Форвард вже чимало забив на юнацькому рівні та починає свій шлях у дорослій команді.

Київське Динамо оформило своє 17-те чемпіонство в УПЛ, повернувши собі "золото" після чотирирічної паузи. Столична команда досі не програла жодного матчу на внутрішній арені.

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Продовжили таланта

Тим часом, клуб взимку продовжив контракти з чотирма лідерами. Тепер же Динамо узгодило пролонгування з одним із головних талантів юнацької команди.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт киян, Динамо підписало новий контракт із Матвієм Пономаренком. 19-річний форвард поставив свій підпис під угодою, яка розрахована до 2028 року.

Згідно з інформацією деяких ЗМІ, "біло-сині" вирішили вдвічі підняти зарплату для Матвія. Нагадаємо, що гравець є вихованцем Динамо та виступає в академії клубу з семи років.

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Минулого сезону Пономаренко став найкращим бомбардиром УПЛ U-19, забивши 24 голи. А у поточному Матвій запалив у Юнацькій лізі УЄФА, ставши топ-голеадором турніру із вісьмома голами.

За дорослу команду форвард провів вже два м'ячі у 13-ти зустрічах. Раніше у ЗМІ писали, що Пономаренком цікавляться Лестер та Вулверхемптон, а також клуби з Іспанії, Португалії та Бельгії.