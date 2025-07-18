"Залізний Майк" налякав легенду НБА бенгальським тигром

Один з найкращих гравців в історії НБА Шакіл О’Ніл був фанатом боксера Майка Тайсона. Їхня зустріч відбулася за незвичних обставин.

Спільний друг Шакіла О’Ніла та Майка Тайсона вирішив їх познайомити. Член Зали слави баскетболу з радістю відгукнувся на пропозицію зустрітися, пише 24 Канал з посиланням на подкаст Шака.

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Як тигри опинилися у будинку Майка Тайсона

Шакіл О’Ніл був вражений відкритістю та прихильністю "Залізного Майка". Проте найцікавіше зірку баскетболу очікувало попереду.

Тайсон запросив Шака до себе додому перед черговим поєдинком на боксерському рингу. Побачене вразило гіганта НБА (зріст Шакіла О’Ніла 216 сантиметрів – 24 Канал).

Ми прийшли, подзвонили у двері. Зсередини чуємо: "Заходьте!" Відкриваю – нікого. Почав проходити далі… І тут із другого поверху з шумом збігає справжній білий тигр! Найсправжнісінький білий тигр!,

– поділився історією Шакіл.

Зазначимо, що Майк Тайсон у 1990-х роках тримав у своєму будинку трьох бенгальських тигрів. Він дуже любив цих хижаків та проводив з ними багато часу. Тигри теж звикли до боксера, бігаючи за ним немов собаки.

Майк Тайсон зі своїм улюбленим тигром / фото Getty Images

Одного разу його тигриця відкусила руку жінці, яка перелізла через паркан у вольєр тварини. Колишній чемпіон світу змушений був заплатити їй 250 тисяч доларів. Після цього Тайсон здав тварин у притулок.

Раніше повідомлялося про зірку Оклахоми, який переписав історію НБА.