Еліна Світоліна може вперше вийти у півфінал Australian Open: хто суперник та які шанси на успіх

Українська тенісистка продовжує вражати своєю грою на австралійському турнірі. Друга ракетка країни пройшла вже чотирьох опоненток та близька до півфіналу.

В Мельбурні продовжується перший турнір Grand Slam у 2025 році – Australian Open. У жіночому одиночному розряді стартували шестеро українок, проте до пізніх стадій дійшла лише Еліна Світоліна, повідомляє 24 Канал.

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Феєричний шлях Еліни

Одеситка пройшла чотирьох непростих опоненток у доволі важкій боротьбі. До прикладу, в третьому колі Еліна вибила четверту ракетку світу Ясміне Паоліні.

А в 1/8 фіналу українка здолала "нейтральну" росіянку Вєроніку Кудєрмєтову, програючи у першому сеті 1:4. Тим не менш, вже втретє за свою кар'єру Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open/

У 2018 та 2019 роках вона і зупинилась на цій стадії, але тепер мріє вперше потрапити до півфіналу турніру. Загалом на турнірах Grand Slam Еліна лише тричі доходила до 1/2 фіналу. Цього разу Її опоненткою буде Медісон Кіз зі США.

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29-річна тенісистка посідає 14 місце у світовому рейтингу. На своєму шляху американка здолала кривдницю Даяни Ястремської Єлєну Рибакіну (№7 WTA).

У звітному матчі Світоліна вважається андердогом протистояння. Її прохід у півфінал оцінюється у 2,69, тоді як успіх Медісон Кіз – в 1,51. При цьому матч не має затягнутися на три сети.

На це коефіцієнт 1,63. На перемогу 2:0 на користь Кіз виставлений коефіцієнт 2,35, тоді як 2:1 на її користь – 3,45. Ймовірність тайбрейку у цій грі становить 2,87. Зустріч має розпочатися в ніч проти 22 січня після 02:00 за Києвом.