Грузинський боєць UFC, який підтримував Україну, поїхав працювати в Росію
- Мераб Двалішвілі, грузинський боєць UFC, вирішив працювати тренером у російському шоу HYPE.
- Раніше Двалішвілі підтримував Україну та переміг Пєтра Яна у 2023 році одностайним рішенням суддів.
Мераб Двалішвілі неодноразово у різні способи підтримував Україну. Однак гроші затьмарили розум грузинського бійця, який вирішив працювати у Росії.
Чемпіон UFC у легкій вазі отримав посаду в одному з російських шоу. Спортсмен буде працювати у сфері бойових мистецтв, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм Альфредо Аудіторе.
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Ким працюватиме Двалішвілі
Мераб Двалішвілі працюватиме тренером у поп-ММА шоу HYPE Global Reality в Росії. Другим спеціалістом стане колишній чемпіон UFC, якого якраз побив Мераб, росіянин Пьотр Ян.
Нагадаємо, що Мераб Двалішвілі у 2023 році переміг Пєтра Яна одностайним рішенням суддів. Після бою грузинський боєць виступив зі словами підтримки українського народу.
Що таке HYPE Global Reality
- HYPE Global Reality – це російський аналог американського спортивного реаліті-шоу The Ultimate Fighter. Бійці-початківці діляться на команди та визначають найкращого спортсмена під керівництвом іменитих наставників.
- Раніше у програмі бійців тренували швед з чеченським корінням Хамзат Чімаєв та росіянин Арман Царукян.