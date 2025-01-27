Грузинський боєць UFC, який підтримував Україну, поїхав працювати в Росію

Мераб Двалішвілі неодноразово у різні способи підтримував Україну. Однак гроші затьмарили розум грузинського бійця, який вирішив працювати у Росії.

Чемпіон UFC у легкій вазі отримав посаду в одному з російських шоу. Спортсмен буде працювати у сфері бойових мистецтв, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм Альфредо Аудіторе.

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Ким працюватиме Двалішвілі

Мераб Двалішвілі працюватиме тренером у поп-ММА шоу HYPE Global Reality в Росії. Другим спеціалістом стане колишній чемпіон UFC, якого якраз побив Мераб, росіянин Пьотр Ян.

Мераб Двалішвілі візьме участь у російському шоу / Фото з інстаграму Альфредо Аудіторе

Нагадаємо, що Мераб Двалішвілі у 2023 році переміг Пєтра Яна одностайним рішенням суддів. Після бою грузинський боєць виступив зі словами підтримки українського народу.

Що таке HYPE Global Reality