Один із найбагатших клубів УПЛ змінить назву – ЗМІ

Металіст 1925 може вже найближчим часом залишитися в минулому. Харківський клуб готує масштабний ребрендинг, який передбачає зміну назви.

Після завершення сезону УПЛ харків'яни активно перебудовують команду та працюють над трансферним підсиленням. Однак головна сенсація літа може стосуватися не складу, а самої ідентичності клубу, повідомляє ютуб-канал "Камон, Плей".

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Яку назву матиме харківський клуб?

Металіст 1925 готує одну з найгучніших змін в українському футболі цього міжсезоння. За інформацією джерела, керівництво вже фактично ухвалило рішення про перейменування клубу.

Очікується, що замість звичної назви Металіст 1925 клуб виступатиме під брендом ФК Харків. Наразі триває підготовка до офіційного оголошення та презентації нового образу команди.

За наявною інформацією, у клубі прагнуть зробити процес максимально ефектним і перетворити його на повноцінний ребрендинг. Таким чином харків'яни можуть відкрити нову сторінку своєї історії вже перед стартом нового сезону в УПЛ.

У клубі також готують масштабне оновлення складу

Паралельно Металіст 1925 проводить серйозну кадрову реформу. Команду вже залишили Владислав Калітвінцев, В'ячеслав Чурко, Євген Пасіч та Денис Мозіль. Очікується, що це далеко не останні зміни, адже в низки футболістів завершується термін дії контрактів.

Водночас керівництво активно працює над підсиленням складу. Серед потенційних новачків називають аргентинського опорного півзахисника Рафаеля Профіні, трансферна вартість якого оцінюється приблизно у 3 мільйони євро. Також клуб шукає варіанти для посилення флангів атаки та веде пошук вінгерів.

Тож найближчі тижні можуть стати визначальними для харківського клубу. Якщо інформація про перейменування підтвердиться офіційно, український футбол отримає не лише оновлену команду, а й фактично новий бренд на карті Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, минулий сезон УПЛ підопічні Младена Бартуловича завершили на 5 місці, зупинившись за крок від єврокубкової зони.