Мудрик засвітився в Діснейленді з американською зіркою
- Михайло Мудрик провів час у паризькому Діснейленді з американською блогеркою Джордін Джонс, що викликало обговорення в соцмережах.
- Мудрик дискваліфікований до грудня 2027 року через провал допінг-тесту, але його термін може бути скорочено, як у випадку з Полем Погба.
Михайло Мудрик провів час у паризькому Діснейленді разом з американською блогеркою та акторкою Джордін Джонс. Пара каталася на атракціонах і велосипедах, поділившись відео в соцмережах.
Український вінгер знову опинився у центрі уваги не через футбол, а через особисте життя. Його спільні кадри з інфлюенсеркою викликали жваве обговорення серед уболівальників у соцмережах, передає 24 Канал.
Як проводить час Мудрик?
Михайло Мудрик та Джордін Джонс зустрілися у Парижі, де разом відвідали Діснейленд. Раніше футболіст публічно запросив дівчину приєднатися до нього, написавши, що має два квитки й не хоче йти сам.
Згодом Джонс на своїй сторінці в інстаграмі підтвердила поїздку, опублікувавши фото з перельоту до французької столиці. Уже на місці пара поділилася кадрами з тематичного парку, де вони каталися на атракціонах і проводили час разом.
Відео з прогулянки підірвало соцмережі
У мережі з’явилися відео, на яких Мудрик і Джонс катаються на велосипедах вулицями Парижа та весело проводять час. Ролики швидко поширилися у соцмережах, набравши тисячі переглядів та коментарів.
Фанати активно обговорюють, чи є між українським футболістом та американською інфлюенсеркою романтичні стосунки. Самі ж вони поки не робили офіційних заяв, обмежившись лише спільними фото та відео з подорожі.
Дискваліфікація Мудрика
- Михайло Мудрик не виходив на поле з листопада 2024 року після того, як провалив допінг-тест.
- За умови трирічного бану Мудрик зможе зіграти в офіційній грі у грудні 2027 року, адже його дискваліфікація відраховується від моменту відсторонення у грудні 2024-ого.
- Football Insider підтверджує, що Михайлу навряд загрожує повний чотирирічний термін покарання, адже раніше у подібній ситуації француз Поль Погба зміг скоротити бан до 1,5 року.
- Через дискваліфікацію Мудрик не допоможе збірній України у плей-оф відбору на чемпіонат світу, а також пропустить сам Мундіаль, якщо синьо-жовті туди потраплять.