Мудрик знову з Челсі – повернення футболіста зворушило мережу

Український футболіст Михайло Мудрик повернувся на футбольне поле. Це стало можливим після того, як 31 липня з гравця зняли дискваліфікацію.

Причиною стали зміни в антидопінгових правилах щодо мельдонію. За новими стандартами концентрація цієї речовини, виявлена у спортсмена у 2024 році, більше не вважається порушенням, повідомляє 24 Канал.

Як Мудрика зустріли у Челсі

Після відновлення права виступати Мудрик приєднався до Челсі, який проводить передсезонний тренувальний збір у Гонконгу. Українець уже прибув до розташування команди та провів перше тренування у загальній групі під керівництвом нового головного тренера Хабі Алонсо.

У Гонконгу на Мудрика чекала тепла зустріч. В аеропорту українського футболіста зустріли місцеві вболівальники, які просили автографи, фотографувалися з ним та вітали з поверненням на поле.

Значну увагу поверненню українця приділив і сам Челсі. Клуб активно публікував у своїх соціальних мережах фотографії та відео за участю Мудрика. На кадрах українець виглядає усміхненим і перебуває в гарному настрої.

Варто зазначити, що після оголошення про повернення Мудрика та скасування дискваліфікації соціальні мережі заполонили привітання й радісні реакції від уболівальників і фанатів.

Водночас питання майбутнього Мудрика в Челсі залишається відкритим. Протягом серпня тренерський штаб оцінюватиме його фізичну форму та готовність до сезону, після чого ухвалить рішення, чи залишиться він у складі першої команди, чи вирушить в оренду. Серед можливих варіантів продовження кар'єри називають Страсбург.