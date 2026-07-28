У Британії заморозили рахунки Мудрика

Британський суд ухвалив рішення заморозити частину активів українського футболіста Михайла Мудрика. Причиною став судовий спір щодо іміджевих прав і вимог на понад 6 мільйонів євро.

Поки Михайло Мудрик відбуває чотирирічну дискваліфікацію, навколо вінгера Челсі спалахнув новий скандал. Цього разу він пов'язаний не з футболом, а з багатомільйонним судовим позовом у Великій Британії, пише Derby Derby Derby.

Суд заморозив частину активів Мудрика

Компанія JJDS Management Limited подала позов проти Михайла Мудрика, вимагаючи компенсацію у розмірі понад 6 мільйонів євро. Позивач стверджує, що футболіст порушив умови договору про іміджеві права та не перерахував компанії належну частину доходів, отриманих від рекламних і комерційних угод.

У межах забезпечення позову британський суд постановив заморозити активи українця на суму 3 мільйони євро, які перебувають на його банківських рахунках. Таке рішення має гарантувати можливість виконання потенційного судового вердикту, якщо вимоги позивача будуть задоволені.

Засновник JJDS Management Limited Феміс Сегіров підтвердив, що кошти футболіста вже заблоковані.

Кошти Мудрика заморожені, його активи заблоковані. Тому нас не турбує, якщо судовий процес триватиме трохи довше. Наші вимоги належним чином забезпечені,

– заявив Сегіров.

Проблеми Мудрика тривають

Новий судовий процес став ще одним серйозним ударом для кар'єри українського вінгера. Нагадаємо, у січні 2023 року Мудрик перейшов із донецького Шахтаря до лондонського Челсі за 70 мільйонів євро, ставши найдорожчим українським футболістом в історії.

Втім, наприкінці 2024 року кар'єра українця різко загальмувала після позитивного допінг-тесту. У грудні в його організмі виявили заборонений препарат мельдоній, через що футболіста дискваліфікували на чотири роки.

До моменту відсторонення Мудрик встиг провести за Челсі 73 матчі, у яких забив 10 голів і віддав 11 результативних передач. Тепер, окрім наслідків допінгової справи, українському футболісту доведеться відстоювати свої інтереси ще й у британському суді в багатомільйонному спорі щодо іміджевих прав.