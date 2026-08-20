Мудрика вигнали з основи Челсі: українець тренуватиметься окремо від команди

Лондонський клуб вирішив відокремити Михайла Мудрика від основної групи футболістів. Українець увійшов до списку гравців, яких Челсі хоче прилаштувати до кінця трансферного вікна.

Український вінгер опинився серед футболістів, на яких тренерський штаб "синіх" наразі не розраховує. Клуб уже визначився з подальшими планами щодо цієї групи та готовий розглядати різні варіанти продовження кар'єри для своїх гравців, пише Football.London.

Мудрику шукають нову команду

Михайло Мудрик тепер тренуватиметься разом із групою футболістів, яких Челсі планує відпустити. Серед них також Ніколас Джексон, Ліам Делап, Денні Велбек, Джордан Хендерсон, Аксель Дісасі та Тосін Адарабіойо. Загалом у цій групі може перебувати до 12 гравців.

При цьому в лондонському клубі наголошують, що це не є створенням окремої "групи вигнанців". Футболісти продовжують працювати на тій самій тренувальній базі, а склад груп може змінюватися залежно від ситуації.

Челсі хоче вирішити долю цих футболістів до завершення трансферного вікна. Клуб розглядає як повноцінні трансфери, так і оренди.

Куди може поїхати Мудрик

Щодо українця лондонці наразі віддають перевагу саме оренді. Одним із найбільш реальних варіантів називають новачка АПЛ Ковентрі, який може стати наступним клубом Мудрика.

Напередодні українець отримав новий номер у Челсі – 33-й. Водночас рішення про переведення до окремої тренувальної групи може свідчити, що майбутнє Мудрика в лондонському клубі залишається під великим питанням.

Челсі стартує в новому сезоні 23 серпня матчем проти Фулгема.