У травні 2024 року у мережі розгорнувся скандал через мобілізацію Миколи Сираша. Тоді гравця на вокзалі затримали працівники ТЦК та з ним зник з'язок.

Микола Сираш з'явився у складі київського Локомотива на новий сезон. Дані про футболіста можна знайти на офіційному сайті клубу, пише 24 Канал з посиланням на Професійну футбольну лігу України.

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Сираш у складі Локомотива

Хоча столичний клуб не робив публічних заяв щодо переходу гравця, згідно з даними Transfermarkt, контракт між сторонами набрав чинності 1 серпня 2025 року і діятиме до літа наступного року.

Цього сезону Локомотив змагатиметься у Другій лізі чемпіонату України.

Нагадаємо, 7 травня 2024 року клуб Хуст заявив, що одного з ключових гравців команди Миколу Сираша затримали прямо на залізничному вокзалі та примусово доправили до військкомату. Представники закарпатського клубу стверджували, що футболіста незаконно утримують, а сам він певний час не виходив на зв’язок.

Згодом в оперативному командуванні "Захід" відповіли на звинувачення, підтвердивши факт мобілізації та розкритикувавши спроби клубу надати футболістам особливий статус порівняно з іншими громадянами.

У червні та липні Сираш проходив підготовку в навчальному центрі "Десна" на Чернігівщині, після чого, за наявною інформацією, його було відправлено на передову в район Харківського напрямку для виконання бойових завдань.