Мобілізований у травні футболіст Хуста заявлений за київський клуб на новий сезон
- Миколу Сираша, затриманого і мобілізованого у травні 2024 року, заявлено у складі київського Локомотива на новий сезон.
- Контракт з Локомотивом набрав чинності 1 серпня 2025 року, а команда змагатиметься у Другій лізі чемпіонату України.
- Після мобілізації Сираш проходив підготовку в Чернігівщині, а потім був відправлений на передову в район Харківського напрямку.
У травні 2024 року у мережі розгорнувся скандал через мобілізацію Миколи Сираша. Тоді гравця на вокзалі затримали працівники ТЦК та з ним зник з'язок.
Микола Сираш з'явився у складі київського Локомотива на новий сезон. Дані про футболіста можна знайти на офіційному сайті клубу, пише 24 Канал з посиланням на Професійну футбольну лігу України.
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Сираш у складі Локомотива
Хоча столичний клуб не робив публічних заяв щодо переходу гравця, згідно з даними Transfermarkt, контракт між сторонами набрав чинності 1 серпня 2025 року і діятиме до літа наступного року.
Цього сезону Локомотив змагатиметься у Другій лізі чемпіонату України.
Нагадаємо, 7 травня 2024 року клуб Хуст заявив, що одного з ключових гравців команди Миколу Сираша затримали прямо на залізничному вокзалі та примусово доправили до військкомату. Представники закарпатського клубу стверджували, що футболіста незаконно утримують, а сам він певний час не виходив на зв’язок.
Згодом в оперативному командуванні "Захід" відповіли на звинувачення, підтвердивши факт мобілізації та розкритикувавши спроби клубу надати футболістам особливий статус порівняно з іншими громадянами.
У червні та липні Сираш проходив підготовку в навчальному центрі "Десна" на Чернігівщині, після чого, за наявною інформацією, його було відправлено на передову в район Харківського напрямку для виконання бойових завдань.