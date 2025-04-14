Литовський атлет двічі за день оновив світовий рекорд у метанні диска: історичні відео
- Литовський метальник диска Миколас Алекна двічі оновив свій світовий рекорд на змаганнях в Оклахомі, досягнувши результатів 74,89 метра та 75,56 метра.
- На цьому турнірі також відзначився австралієць Меттью Денні, який перевершив тогорічний рекорд з результатом 74,78 метра, здобувши "срібло".
У неділю, 13 квітня, відбулися змагання в Оклахомі з легкої атлетики в межах бронзової категорії Континентального туру. На них історію свого виду спорту переписав метальник диска Миколас Алекна.
Литовський атлет оновив світовий рекорд, який належав йому з квітня 2024 року. Ба більше, він зробив це двічі, повідомляє 24 Канал із посиланням на World Athletics.
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Неймовірний турнір
У фіналі Алекна вже в першій спробі показав результат 74,89 метра. Це дозволило йому перевершити минуле досягнення на 54 сантиметри.
Миколас Алекна встановив світовий рекорд: дивіться відео
А згодом 22-річний спортсмен став першим атлетом в історії, який перетнув позначну в 75 метрів. Він став чемпіоном з результатом 75,56 метра.
Другий рекорд за турнір від литовського атлета: дивіться відео
Цікаво. На цьому турнірі загалом тричі перевершили тогорічний світовий рекорд. Ще одного разу це вдалося австралійцеві Меттью Денні, який здобув "срібло" з результатом 74,78 метра.
Зазначимо, що Миколас Алекна є сином дворазового олімпійського чемпіона Віргіліюса Алекни. Його батько у 2000 році метнув диск на 73,88 метра, що також є одним із найкращих результатів в історії.