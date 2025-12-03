"Після років нестерпних страждань": Шевченко про долю України після переговорів із США

У неділю, 30 листопада, у Маямі завершились переговори між делегаціями України та США. Представники країн обговорили важливі пункти щодо мирного врегулювання війни проти Росії.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко відреагував на переговори між країнами. Колишній футболіст наголосив на важливості справедливої угоди, передає 24 Канал із посиланням на Tuttosport.

До теми "Обговорюємо майбутнє України": заяви з Маямі, де завершилася зустріч України та США

Як Шевченко відреагував на перемовини України та США у Маямі?

Очільник УАФ заявив, що усі стурбовані, аби прийнята угода була справедливою для України після стількох років страждань.

Для мене важливо, щоб для України було досягнуто справедливої угоди після років нестерпних страждань. Ми всі стурбовані цим: щоб для України було досягнуто справедливої угоди,

– сказав Шевченко.

Як Кличко розкритикував мирний план Трампа?

У листопаді адміністрація президента США Дональда Трампа презентувала новий план мирного врегулювання війни в Україні проти Росії. Першочергово він складався із 28 пунктів. Легендарний колишній боксер Володимир Кличко негативно відреагував на такий план.

У своєму профілі в соцмережі Х Кличко-молодший назвав цей план Трампа "капітуляцією України".

"Це не план миру. Це план капітуляції. Імперська Росія отримує землю за свої злочини. Україна отримує обіцянки, такі як гарантії безпеки 1994 року, написані зникаючим чорнилом. Нам не потрібно 28 пунктів. Нам потрібен один пункт: Росія, йди додому!" – написав Володимир.

Що відомо про перемовини України та США?