"Катастрофа": Маркевич жорстко розніс Динамо після провалу в Європі

Поразка киян від грецького ПАОКа викликала хвилю критики серед футбольних експертів. Одним із найемоційніших став коментар Мирона Маркевича, який оцінив нинішній стан столичного клубу.

Легендарний тренер різко висловився про нинішнє київське Динамо після вильоту з Ліги Європи. Маркевич назвав головні проблеми команди та не добирав слів у своїй оцінці, пише Meta.ua.

Що сказав Маркевич

Колишній наставник збірної України Мирон Маркевич відреагував на невдалий виступ Динамо у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, де команда поступилася ПАОКу із загальним рахунком 2:5.

Фахівець заявив, що головною проблемою київського клубу є рівень футболістів. На його думку, нинішній склад значно поступається тим поколінням динамівців, які багато років формували імідж клубу.

Рівень майстерності нинішніх футболістів, скажемо прямо, посередній. До того ж, як показують матчі, обмежені фізичні можливості. Ми ж пам'ятаємо й інше Динамо, де завжди були фізично сильні гравці, і рівень був незрівнянний із нинішнім складом футболістів,

– сказав Маркевич.

Маркевич виніс жорсткий вердикт Динамо

Окремо легендарний український тренер звернув увагу на відповідальність футболістів, які виходять на поле у футболці одного з найтитулованіших клубів країни. Він наголосив, що нинішні гравці мають усвідомлювати, який клуб представляють, незалежно від складних обставин.

Я розумію, що зараз інші часи. Проте люди мають усвідомлювати, яку футболку вони одягають. Одним словом – катастрофа,

– підсумував Маркевич.

Нагадаємо, після невдачі у протистоянні з ПАОКом Динамо залишило боротьбу в Лізі Європи. Тепер команда Ігоря Костюка продовжить єврокубковий сезон у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій, де її суперником стане азербайджанський Карабах.