"Зараз таких важко знайти": Маркевич назвав футболіста, у якому він не помилився

Претендент на посаду головного тренера збірної України Мирон Маркевич поділився спогадами про гравця, який викликав у нього повагу як спортсмен і як людина. Спеціаліст фактично відкрив його талант, коли працював у Карпатах на початку 90-их років.

Мало хто знає, що Андрій Гусін починав свій шлях у львівському футболі, перш ніж стати зіркою Динамо і збірної України. Для Маркевича він був взірцем професійного ставлення до гри, розповідав коуч "Українському футболу".

Що Маркевич згадує про Андрія Гусіна?

Заслужений тренер, який працював з Гусіним у Карпатах на початку епохи незалежності, відзначив ігрові якості хавбека, рівних якому за наступні понад 30 років Маркевич фактично і не бачив.

Гусін виконував неймовірний обсяг чорнової роботи, сьогодні таких футболістів мало. Зараз всі хочуть грати лише з м’ячем. А з таких, як Андрій, в нашому футболі був один Тарас Степаненко. Гусін ніколи зайвого не робив на полі: забрав-віддав, а ще ж міг забити,

– хвалив колишнього підопічного Маркевич.

Коуч також назвав Гусіна порядною людиною та зразковим сім'янином, який вражав вмінням поєднати в собі усі ці якості.

Зараз таких важко знайти, бо Андрій не намагався "світитися" перед кимось. Нині багато подібного: гравець ще по м’ячу не вдарив, а вже майбутня зірка, публікують фото їхніх жінок… Я на таке дивитися не можу. Гусін жив скромно, спокійно, виконував свою роботу,

– з теплотою відгукувався Маркевич.

Екстренер зізнався, що йому прикро через ранню смерть Гусіна. Він вважає, що футболіст заслужив подяку за те, що довів – Маркевич не помилився, коли у 90-их знайшов його для великого футболу.

Що відомо про життя і смерть Андрія Гусіна?