Російська чемпіонка Ролан Гаррос зробила цинічну заяву про війну в Україні

Мірра Андрєєва вперше висловилася про війну Росії проти України після тріумфу на Ролан Гаррос-2026. Слова росіянки викликали неоднозначну реакцію на тлі її багаторічного мовчання.

Після перемоги на Відкритому чемпіонаті Франції 19-річна тенісистка Мірра Андрєєва відповіла на запитання журналістів щодо війни в Україні. Росіянка зробила неоднозначну заяву, яка вже активно обговорюється у тенісному світі, повідомляє 24 Канал.

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Що сказала Андрєєва про війну?

Під час спілкування з медіа російську тенісистку попросили висловитися щодо війни, яку Росія веде проти України. Андрєєва заявила, що не підтримує збройні конфлікти та хоче миру.

Ну, звичайно, я думаю, що жодна людина не хоче війни у світі. Тому все, що я можу сказати: коли я граю в теніс, єдине, про що я думаю, – це як грати, як перемагати, як добре змагатися, як вигравати матчі. І я насправді не думаю про такі речі під час гри, тому що в мене в голові й так дуже багато думок, на яких я намагаюся зосередитися. Тому, коли я граю, я ніколи не думаю про подібні питання,

– сказала Андрєєва у коментарі на ютуб-каналі Roland-Garros.

Водночас вона уникла прямої оцінки дій Росії та не згадала про відповідальність Кремля за вторгнення.

Костюк раніше розкритикувала російських спортсменів

Напередодні півфінального матчу Марта Костюк вкотре звернула увагу на мовчання більшості російських тенісистів щодо війни. Українка наголосила, що спортсмени чудово знають про події в Україні, але уникають чіткої позиції.

Костюк також зазначала, що поважає тих росіян, які відкрито засудили агресію та змінили спортивне громадянство, однак таких прикладів небагато.

Росіянка стала головною сенсацією Ролан Гаррос

Нагадаємо, Андрєєва виграла свій перший турнір Великого шолома, ставши наймолодшою чемпіонкою Ролан Гаррос із 1992 року. У фіналі росіянка перемогла польку Маю Хвалінську у двох сетах.

Після історичного успіху тенісистка опинилася в центрі уваги не лише через спортивні результати, а й через висловлювання про війну, які багато хто сприйняв як спробу уникнути прямої відповіді на незручне запитання.