21 жовтня, 17:10
Футболісти ховаються у багажниках, щоб уникнути мобілізації: клуб відреагував на звинувачення

Єгор Торяник
Основні тези
  • Ігор Бурбас повідомив, що Кудрівці відмовили у наданні статусу представника критичної інфраструктури, а футболісти їздять у багажнику на тренування.
  • У пресслужбі клубу висловилися про заяву блогера щодо бронювання футболістів.

У ЗМІ з'явилась інформація, що футбольному клубу Кудрівка відмовили у наданні статусу представника об'єкта критичної інфраструктури. Клуб нібито не може бронювати футболістів від мобілізації, внаслідок чого гравці добираються на тренування у багажниках.

Інформацію повідомив Ігор Бурбас у своїй програмі на ютуб-каналі BurBuzz. У пресслужбі Кудрівки у коментарі 24 каналу висловилися щодо заяви блогера.

Що сказав Бурбас про Кудрівку?

За інформацією Ігоря Бурбаса, футболісти отримують бронювання від служби в армії через "ліві" підприємства. 

За словами блогера, гравці Кудрівки вимушені їздити на тренування у багажниках автомобілей одноклубників, які мають відстрочку.

Як заяву блогера прокоментували у клубі?

У пресслужбі Кудрівки прокоментували заяву інсайдера Бурбаса щодо ситуації з бронюванням у клубі.

Ігоря Бурбаса коментувати не будемо. Є журналісти, які критикують гру команди, не тільки нашої, а взагалі український футбол. Проте Ігор чомусь обрав таку стратегію, що він часто вигадує інфоприводи задля хайпу і просто ображає українські команди,
– сказали у пресслужбі клубу.

Що відомо про Кудрівку в УПЛ?

  • Кудрівка вперше в історії вийшла в елітний дивізіон чемпіонату України, обігравши Ворсклу у стикових матчах за підвищення у класі.

  • Кудрівка посідає 11 місце в турнірій таблиці після дев'яти зіграних турів УПЛ. В активі команди з Чернігівської області – 11 очок (3 перемоги, 9 нічиїх та 4 поразки).

  • У наступному матчі Кудрівка зіграє проти Шахтаря у 10-му турі чемпіонату України 2025/2026. Гра запланована на 26 жовтня.