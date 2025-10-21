Футболісти ховаються у багажниках, щоб уникнути мобілізації: клуб відреагував на звинувачення
- Ігор Бурбас повідомив, що Кудрівці відмовили у наданні статусу представника критичної інфраструктури, а футболісти їздять у багажнику на тренування.
- У пресслужбі клубу висловилися про заяву блогера щодо бронювання футболістів.
У ЗМІ з'явилась інформація, що футбольному клубу Кудрівка відмовили у наданні статусу представника об'єкта критичної інфраструктури. Клуб нібито не може бронювати футболістів від мобілізації, внаслідок чого гравці добираються на тренування у багажниках.
Інформацію повідомив Ігор Бурбас у своїй програмі на ютуб-каналі BurBuzz. У пресслужбі Кудрівки у коментарі 24 каналу висловилися щодо заяви блогера.
Читайте також Скандальний форвард Динамо отримав подяку від ЗСУ: раніше він робив проросійські репости
Що сказав Бурбас про Кудрівку?
За інформацією Ігоря Бурбаса, футболісти отримують бронювання від служби в армії через "ліві" підприємства.
За словами блогера, гравці Кудрівки вимушені їздити на тренування у багажниках автомобілей одноклубників, які мають відстрочку.
Як заяву блогера прокоментували у клубі?
У пресслужбі Кудрівки прокоментували заяву інсайдера Бурбаса щодо ситуації з бронюванням у клубі.
Ігоря Бурбаса коментувати не будемо. Є журналісти, які критикують гру команди, не тільки нашої, а взагалі український футбол. Проте Ігор чомусь обрав таку стратегію, що він часто вигадує інфоприводи задля хайпу і просто ображає українські команди,
– сказали у пресслужбі клубу.
Що відомо про Кудрівку в УПЛ?
Кудрівка вперше в історії вийшла в елітний дивізіон чемпіонату України, обігравши Ворсклу у стикових матчах за підвищення у класі.
Кудрівка посідає 11 місце в турнірій таблиці після дев'яти зіграних турів УПЛ. В активі команди з Чернігівської області – 11 очок (3 перемоги, 9 нічиїх та 4 поразки).
У наступному матчі Кудрівка зіграє проти Шахтаря у 10-му турі чемпіонату України 2025/2026. Гра запланована на 26 жовтня.