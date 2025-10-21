Футболісти ховаються у багажниках, щоб уникнути мобілізації: клуб відреагував на звинувачення

У ЗМІ з'явилась інформація, що футбольному клубу Кудрівка відмовили у наданні статусу представника об'єкта критичної інфраструктури. Клуб нібито не може бронювати футболістів від мобілізації, внаслідок чого гравці добираються на тренування у багажниках.

Інформацію повідомив Ігор Бурбас у своїй програмі на ютуб-каналі BurBuzz. У пресслужбі Кудрівки у коментарі 24 каналу висловилися щодо заяви блогера.

Що сказав Бурбас про Кудрівку?

За інформацією Ігоря Бурбаса, футболісти отримують бронювання від служби в армії через "ліві" підприємства.

За словами блогера, гравці Кудрівки вимушені їздити на тренування у багажниках автомобілей одноклубників, які мають відстрочку.

Як заяву блогера прокоментували у клубі?

У пресслужбі Кудрівки прокоментували заяву інсайдера Бурбаса щодо ситуації з бронюванням у клубі.

Ігоря Бурбаса коментувати не будемо. Є журналісти, які критикують гру команди, не тільки нашої, а взагалі український футбол. Проте Ігор чомусь обрав таку стратегію, що він часто вигадує інфоприводи задля хайпу і просто ображає українські команди,

– сказали у пресслужбі клубу.

Що відомо про Кудрівку в УПЛ?