Рудька "накрили" на кордоні, Гармаша забрали у ЗСУ: історії мобілізації українських футболістів

В Україні вже понад три роки триває повномасштабне вторгнення Росії. Мобілізація – це невід'ємна частина процесу, спрямованого на захист Батьківщини від загарбників.

Чимало спортсменів вже долучилися до захисту рідної країни, але також є ті, хто приєднався лише нещодавно. Що відомо про історії футболістів з мобілізацією – розповідає 24 канал.

Як Гармаш потрапив у ЗСУ?

Денис Гармаш виступав за футбольний клуб Лісне з Київської області. Проте згодом з'явилася інформація, що ексгравця Динамо в ніч з 27 на 28 листопада 2025 року мобілізували до лав Збройних Сил України.

Гармаша у ТЦК та СП / Фото телеграм-каналу "Україна Сейчас"

В мережі ширилася інформація про те, що працівники Шевченківського ТЦК силоміць затримали колишнього футболіста збірної України. Окрім того, з'явилася фотографія Гармаша з порваною кишенею.

Пізніше у Київському міському ТЦК спростували чутки про те, що Гармаша затримали із застосуванням сили.

Після проходження ВЛК та спілкування з рекрутерами, він обрав службу в одному з підрозділів Збройних Сил України. Скарг щодо неправомірних дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки від нього не надходило,

– йдеться у заяві ТЦК.

Згодом Володимир Звєров повідомив, де служитиме колишній півзахисник Динамо. За його інформацією він перебуває в одному з підрозділів Сил безпілотних систем та готується до проходження базової військової підготовки.

Що відомо про конфлікт Задорожного з ТЦК?

Сергій Задорожний мав досвід зустрічі з працівниками ТЦК та СП. Колишній тренер Ниви (Тернопіль), Руха U-19 та аматорської команди Борщів понад добу не виходив з авто, яке оточили працівники поліції та ТЦК, пише видання "Новини Тернополя".

Інцидент з 49-річним спеціалістом стався поблизу торгового центру "Орнава" у Тернополі – 12 жовтня 2025 року. Разом з тренером у машині перебувала його дружина.

Сергій Задорожний / Фото ФК Рух

Тоді повідомляли, що Задорожний відмовився показати військово-облікові документи. У результаті працівники поліції та ТЦК вирішили заблокувати авто ексфутболіста збірної України, розкинувши біля колес металеві "їжаки".

Пізніше адвокатка Марина Скакун повідомила, що тренер має право на відстрочку. Також вона запевнила, що військово-облікові дані її клієнта у порядку.

Однак вони поки що не підтягнулися в "Резерві". Це технічне питання, адже навчальний заклад уже двічі подавав його документи на бронювання,

– сказала адвокатка.

Зазначимо, що ввечері 13 жовтня фахівець зміг покинути місце події, скориставшись сутичкою, яка виникла біля торгового центру. А через декілька днів поліцейські затримали працівників ТЦК у Тернополі.

Сутичка навколо Задорожного у Тернополі: дивіться відео

Сім з них отримали підозри у катуванні, розбої, незаконному позбавленні волі або викраденні людини, а також у незаконному заволодінні транспортним засобом.

Як мобілізували Рудька?

На початку вересня 2025 року Артура Рудька затримали прикордонники в Одеській області. Колишній футболіст Динамо, Шахтаря намагався незаконно перетнути державний кордон з групою інших чоловіків, пише SportArena.

Пізніше Державна прикордонна служба України повідомила про деталі затримання. Тоді повідомляли що, в авто перебували чотири порушники, включно з Рудьком, та чотирирічний син одного із чоловіків.

Рудька спіймали на кордоні / Фото ДПСУ

У ДПСУ також заявили, що перехід мав відбутися на придністровському сегменті українсько-молдавського кордону. Серед порушинків були мешканці різних регіонів, що діяли згідно з інструкціями телеграм-каналу.

Кожен мав заплатити по 8 тисяч доларів у криптовалюті. Один із чоловіків навіть заплатив аванс. Дитину віддали матері, а щодо дорослих прикордонники склали адмінпротоколи. Одним з них був Артур Рудько,

– йдеться у повідомленні ДПСУ.

У результаті затриманих відправили до одного із навчальних центрів ЗСУ для проходження БЗВП. Як йдеться у документі Єдиного державного реєстру судових рішень, Рудька також оштрафували на 13 тисяч 600 гривень.

Більше деталей щодо ексфутболіста Динамо та Шахтаря розповів Костянтин Андріюк на ютуб-каналі "Інститут Футбольної Репутації". Журналіст повідомив, що голкіпер перебував у розшуку з серпня 2025 року а також у тому місяці його затримали та доправили до ТЦК.

"Також оформили штраф розміром у 17 тисяч гривень. Далі він проходить ВЛК і 31 серпня Рудька мобілізують. Яким чином він домовився невідомо, але його відпустили – можливо, зібрати речі. 3 вересня Артур вже був з групою затриманий на кордоні з Придністров’ям. На той момент, коли Рудька затримали, він уже був мобілізований. Він мав проходити службу у військовій частині", – розповів Андріюк.

Що відомо про Гагуна і мобілізацію?

Роман Гагун потрапив у дивну ситуацію напередодні матчу проти Олександрію у 1 турі УПЛ 2025 – 2026. Захисника Кудрівки доставили до ТЦК та СП, писало Sport.ua.

Роман Гагун / Фото ФК Кудрівка

Цікаво, що за десять днів до інциденту футболіст підписав новий контракт з клубом із Чернігівської області. Однак у заявку команди на чемпіонат України захисник не потрапив.

Пізніше Роман Солодаренко в інтерв'ю "Українському футболу" прокоментував ситуацію з Гагуном. Президент Кудрівки заявив, що футболіст перебуває на базі клубу та тренується з командою.

Сьогодні команда зібралася після перемоги над Олександрією, він тренується разом з командою. Коментувати новину щодо ТЦК я не вважаю за необхідне, це не той випадок, який потребує коментаря,

– сказав Солодаренко.

Згодом 27 серпня 2025 року Кудрівка оголосила про завершення співпраці з Гагуном за обопільною згодою сторін. А вже 28 серпня футболіст приєднався до Фенікс-Маріуполь на правах вільного агента.

Як Корохов опинився в ЗСУ?

Євген Корохов разом із Поділлям готувався до початку нового сезону Першої ліги України. Проте футболіста хмельницького клубу мобілізували до Сил оборони під час тренувальних зборів, писало Sport.ua.

Євген Корохов / Фото ФК Поділля

Цікаво, що захисник лише приєднався до Поділля. У складі хмельницького клубу він не встиг дебютувати в офіційних матчах, зігравши лише у декількох товариських спарингів.

У результаті захисника навіть не внесли у заявку на чемпіонат. Де зараз Корохов – невідомо.

Що відомо про мобілізацію Сираша?

Микола Сираш був одним із ключових футболістів закарпатського Хуста. Проте у 2024 році гравця забрали з вокзалу та доставили до ТЦК та СП.

Микола Сираш / Фото ФК Хуст

Згодом клуб попросив УАФ про підтримку, а головний тренер Володимир Циткін наголосив, що зв'язок з футболістом зник, пише "Спорт-Експрес Україна".

Сираш приїхав потягом до Хуста, і представники ТЦК його забрали прямо на вокзалі. Я вважаю, незаконно. Не було ні повістки, нічого, його просто відвезли у військкомат і зв'язок із ним зник,

– розповів тренер.

Згодом на мобілізацію Сираша відреагували в Оперативному командуванні "Захід", наголосивши, що захист країни важливіше за футбол.

"Вболіваємо за український футбол, але захист України ставимо на перше місце",

– йдеться у заяві ОК "Захід".

Зараз відомо, що Сираш покинув Збройні Сили України. Футболіст з'явився на сайті ПФЛ у заявці київського Локомотива з Другої ліги України на сезон 2025 – 2026.

Як гравці Полтави потрапили під мобілізацію?

Минулого року футболісти Полтаві зустрілися з працівниками ТЦК під час поїздки на матч Першої ліги України у Горішніх Плавнях. Усі гравці отримали повістки, пише "Суспільне Полтава".

Футболісти СК Полтава / Фото полтавського клубу

Відомо, що один із футболістів навіть поїхав у ТЦК, адже мав статус "у розшуку" – це був Денис Галенков. Він тиджень не тренувався з клубом, оскільки вирішував власні справи.

Згодом Сергій Іващенко розповів про ситуацію з ТЦК та гравцями. Президент клубу у інтерв'ю "Трибуні" заявив, що все вирішилося нормально.

"Якісь емоції були на той момент, але виходити з якимись заявами з приводу неправомірності чиїхось дій – це у вищій мірі неправильно й нерозумно. Хлопці воюють, захищають нашу країну, й ми повинні бути вдячні їм за це. У нас все нормально. Бронюємо гравців" – розповів Іващенко.