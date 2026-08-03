МОК "проковтнув язика" через позов України щодо допуску Росії

Національний олімпійський комітет України оскаржив у CAS рішення МОК щодо повернення росіян. У комітеті відмовилися коментувати судовий процес.

Українська сторона переконана, що рішення Міжнародного олімпійського комітету суперечить Олімпійській хартії та міжнародному спортивному праву. Позов уже передали на розгляд Спортивного арбітражного суду в Лозанні, передає 24 Канал.

Україна вимагає скасувати рішення МОК

Національний олімпійський комітет України офіційно подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) на рішення Міжнародного олімпійського комітету про відновлення прав російського олімпійського комітету для участі у змаганнях, які є етапами кваліфікації на Олімпійські ігри-2028.

Позов підготовлено спільно з Міністерством молоді та спорту України та командою юристів. У НОК наголошують, що президентка МОК Кірсті Ковентрі та керівництво організації порушили положення Олімпійської хартії, оскільки повернули росіян, не дочекавшись усунення причин, через які ОКР був відсторонений.

Українська сторона нагадує, що Росія втрутилася в територіальну юрисдикцію НОК України, включивши до складу свого олімпійського комітету спортивні організації з тимчасово окупованих Криму, частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

У заяві НОК підкреслюють, що навіть формальне виключення цих організацій зі структури ОКР не означає фактичного виконання вимог МОК. Саме тому Україна просить CAS скасувати рішення про відновлення статусу росіян і повернути санкції.

Як відреагували у МОК

Після подання позову журналісти звернулися до Міжнародного олімпійського комітету із проханням прокоментувати претензії української сторони. Однак у МОК відмовилися давати будь-які оцінки.

У пресслужбі організації заявили російському пропагандистському агентству РИА Новости, що не коментуватимуть процес, який наразі розглядається у CAS.

МОК не буде коментувати триваюче провадження в CAS,

– повідомили у пресслужбі комітету.

Раніше низка країн Європейського Союзу закликала переглянути фінансування МОК після рішення про повернення росіян. Попри це, в олімпійському комітеті заявили, що не мають наміру змінювати свою позицію, навіть попри політичний тиск, та наголосили, що змушені працювати в "складних реаліях".

У НОК України запевнили, що продовжать відстоювати інтереси українського спорту та домагатися відновлення обмежень щодо російського олімпійського комітету.