Монфіс змінив професію після розлучення зі Світоліною

Еліна Світоліна на початку тижня шокувала всіх новиною про розлучення зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом. На тлі цього французький тенісист навіть змінив професію.

Тепер Гаель Монфіс почав працювати в компанії з управління капіталом Alpha Swiss. Про це повідомляє видання The Telegraph.

Що відомо про нову роботу Монфіса

Як повідомляє британське авторитетне медіа The Telegraph, Монфіс уже почав шукати собі клієнтів на новій посаді в компанії з управління капіталом. Спершу свій погляд він звернув на колег із роздягальні в ATP. Раніше ця компанія повідомляла про те, що чоловік Світоліної приєднається до команди у 2027 році.

Ще до того, як українська тенісистка опублікувала свою заяву про розлучення з чоловіком, Гаель Монфіс 5 жовтня з'явився на сайті ІТІА в списку тих, хто завершив кар'єру. При цьому раніше була інформація, що це він зробить уже наприкінці року, після виступів на французьких кортах. Деякі ЗМІ вважають, що передчасне завершення кар'єри Монфіса пов'язане саме з розлученням зі Світоліною. Буцімто француз не хотів би зараз з'являтись на публіці.

Що ще видання The Telegraph дізналось про розлучення Світоліної

Журналісти британського ЗМІ також поспілкувались із друзями поки що подружжя. Ті повідомили, що насправді пара й досі проживає разом у Дубаї, де займається вихованням доньки Скай. Окремі з них вважають, що Еліна поспішила, коли оголосила своє рішення про розлучення публічно.

Також друзі українки та француза зазначили, що до їхнього розлучення не причетна жодна третя особа. На це вже почали натякати в деяких таблоїдах. А ще стали на захист Еліни, оскільки та нарвалася на порцію хейту. У мережі спортсменку почали звинувачувати в егоїзмі та неправильному рішенні.