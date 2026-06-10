Моурінью очолить Реал: відомо, скільки заплатили за легендарного тренера

У мадридському Реалі владнали питання щодо особи головного тренера, який поведе команду у новий сезон. До іспанської столиці приїде добре відомий місцевій публіці фахівець.

"Особливий" повернеться у Реал, де уже працював протягом трьох років. Про це повідомили офіційні ресурси Бенфіки.

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Що відомо про повернення Моурінью?

Як проінформувала Бенфіка, іспанський клуб сплатив за 63-річного фахівця 15 мільйонів євро. Про деталі майбутнього контракту тренера з Реалом наразі офіційної інформації немає.

Зазначимо, що Жозе уже тренував "вершкових" у період з 2010-го по 2013 рік. У цей час Реал по одному разу виграв чемпіонат, Кубок та Суперкубок Іспанії.

Чого очікують від другого приходу Моурінью?

Підписання португальської легенди було одним з елементів виборчої програми багаторічного президента Реала Флорентіно Переса, якого днями переобрали на наступні три роки. Керівник клубу заявив, що високо цінує здібності тренера, адже свого часу той став каталізатором майбутніх перемог Реала у Лізі чемпіонів.

Після звільнення португальця у 2013-му клуб виграв головний євротрофей чотири рази за наступні п’ять сезонів. Офіційне призначення нового головного тренера очікується цього тижня.

Додамо, що він перейшов з одного клубу, де грає футболіст збірної України в інший. Кольори Бенфіки захищає Георгій Судаков, а Реала – Андрій Лунін.