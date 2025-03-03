Непереможний боксер висловив бажання стати останнім суперником Усика в кар'єрі

Олександр Усик у лютому заявив, що його кар'єра добігає свого кінця. Він планує провести ще два поєдинки та повісити рукавички на цвях.

З великою ймовірністю його наступним суперником стане Даніель Дюбуа в битві за абсолют. Після цього українець має вийти на прощальний бій і честь розділити цю мить з ним хоче боксер, якого сам Усик вважає майбутнім хевівейту.

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Велика повага до Усика

Мозес Ітаума зізнався, що дуже зацікавлений у проведенні поєдинку з українським чемпіоном. Володар поясів WBO Inter-Continental і WBA International у надважкій ваговій категорії вважає, що це був би чудовий досвід для нього, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

"Усик сказав, що проведе ще два бої, але я хочу, щоб це був Дюбуа та я. Це було б здорово. Дуже круто тільки сказати, що я ділив ринг з такою людиною.

Я спарингував з Дюбуа, Джошуа, Баколе, Ф’юрі. Єдиний з ким я не зустрічався в рингу – це Олександр Усик. Тож було б здорово зустрітися з ним, як у реальному бою, так і у спарингу", – сказав Ітаума.

До слова. 20-річний Мозес Ітаума провів на професійному рівні 11 боїв. У них він здобув усі перемоги, з яких 9 нокаутом.

Нагадаємо, що востаннє зірковий проспект виходив на ринг в андеркарді реваншу Усик – Ф’юрі. Тоді він уже в першому раунді нокаутував австралійця Демсі Маккіна.