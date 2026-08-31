Челсі визначить долю Мудрика в найближчі години

Михайло Мудрик у найближчі години може покинути лондонський Челсі. Футболіст збірної України, найімовірніше, розпочне сезон у новому клубі.

Відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що лондонський клуб розглядає варіант із відходом футболіста на правах оренди до закриття літнього трансферного вікна (1 вересня, о 23:00)

Де гратиме Мудрик

Одним із претендентів на 25-річного українця залишається Лідс, який протягом кількох днів наполягає на можливості оформити перехід. За даними ЗМІ, українець вже дав згоду на трансфер.

Водночас переговори щодо оренди можуть розвиватися за іншим сценарієм, оскільки сторони також розглядають інші варіанти.

За даними джерела, Мудрик хотів би продовжити кар'єру саме в англійській Прем'єр-лізі.

Мудрик повернувся до Челсі

Нагадаємо, Мудрик перейшов до Челсі взимку 2023 року та підписав довгостроковий контракт. Наприкінці 2024 року гравець провалив перевірку на допінг, після чого отримав багаторічну дискваліфікацію.

Однак улітку 2026 року відсторонення Михайла скасували, завдяки чому він зміг повернутися до тренувань з Челсі.

Після скасування дискваліфікації наприкінці липня нападник провів 3 гри у складі Челсі – зіграв 39 хвилин у товариських поєдинках проти Ювентуса, Мілана та Дарул Такзім.

Однак у новому сезоні АПЛ Мудрик поки не потрапляв у заявку Челсі на матчі.