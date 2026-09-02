"Це кінець кар'єри": Маркевич відверто розповів про майбутнє Мудрика

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич висловився щодо майбутнього Михайла Мудрика, який напередодні став гравцем Тоттенхема. Фахівець вважає, що футболісту потрібно змінити своє ставлення до всього, щоб повернутися на попередній рівень.

У коментарі "Українському футболу" Маркевич визнав, що Мудрик досі один із найталановитіших українських футболістів свого покоління. Проте тренер зауважив, що гравцю "шпор" слід доводити свій природний талант.

"Мудрику необхідно змінити своє ставлення до всього"

Йому вкрай необхідно змінити своє ставлення до всього. Думаю, за ці півтора року він мав час усвідомити власні помилки. Тепер потрібно перегорнути сторінку, почати з чистого аркуша й на полі доводити свій природний талант, – заявив фахівець.

Відповідаючи на питання, чи здатен Михайло перезавантажити кар'єру в АПЛ і вийти щонайменше на той рівень, який у нього був до дискваліфікації, Маркевич сказав, що у гравця немає іншого виходу.

Думаю, він і сам це чітко усвідомлює: якщо він не заграє зараз – це кінець кар'єри. Ось і все,

– резюмував він.

Мудрик перейшов у Тоттенхем

Нагадаємо, влітку скасували дискваліфікацію Мудрика за вживання допінгу й 25-річний гравець зміг відновити тренування разом з Челсі.

Наприкінці липня гравець зіграв у трьох товариських матчах Челсі, виходячи тільки на заміну. А 1 вересня лондонці оголосили про перехід гравця збірної України в Тоттенхем.

Михайло приєднався до "шпор" на правах оренди, а його головним тренером буде екснаставник Шахтаря Роберто де Дзербі. Вінгер уже встиг заявити, що італійський спеціаліст – його "футбольний батько".