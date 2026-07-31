З Мудрика зняли дискваліфікацію – він зможе повернутися у футбол

У п'ятницю, 31 липня, стало відомо, що гравець збірної України Михайло Мудрик може повернутися на футбольне поле. Зі спортсмена зняли звинувачення щодо допінгу.

Понад півтора року невизначеності для Михайла Мудрика завершилися. Лондонський Челсі на своєму сайті офіційно підтвердив, що український вінгер може негайно повернутися до футболу після завершення антидопінгового розгляду.

Що відомо про повернення Мудрика

Пресслужба Челсі оприлюднила офіційну заяву щодо завершення антидопінгової справи Михайла Мудрика, яка тривала з кінця 2024 року. У клубі наголосили, що цей період став надзвичайно важким для українця як у професійному, так і в особистому плані.

"Сині" підкреслили, що протягом усього розгляду підтримували свого футболіста, водночас поважаючи всі антидопінгові процедури та правові норми.

Ключовим моментом стало те, що в процесі розгляду було враховано оновлені наукові стандарти тестування. У Челсі заявили, що якби зразок Мудрика аналізували відповідно до сучасних технічних вимог, він не був би визнаний позитивним, а отже, порушення антидопінгових правил не було б зафіксовано.

Саме цей фактор став важливою частиною узгодженого рішення, яке дозволило закрити справу та дати українському футболістові дозвіл на негайне повернення до виступів.

Що говорили про позицію самого українця

У заяві клуб також нагадав, що Михайло Мудрик від самого початку категорично заперечував навмисне вживання будь-яких заборонених речовин. Українець наполягав, що не знає, яким чином сліди цієї речовини могли потрапити до його організму.

У Челсі відзначили професійну поведінку вінгера протягом усього процесу та його витримку в один із найскладніших періодів кар'єри.

Нагадаємо, востаннє Мудрик виходив на поле в офіційних матчах наприкінці 2024 року. Через антидопінгове розслідування він був відсторонений від участі в поєдинках, а його майбутнє тривалий час залишалося невизначеним.

Очікується, що український вінгер приєднається до Челсі вже під час тренувального збору в Гонконзі.