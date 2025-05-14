Форварда клубу АПЛ ввели у штучну кому після операції: він влетів у штангу під час гри

У неділю, 11 травня, відбулися матчі 36 туру Англійської Прем'єр-ліги. В одному з них Ноттінгем Форест удома приймав Лестер.

Поєдинок завершився внічию з рахунком 2:2. Наприкінці зустрічі стався неприємний момент, який виглядав травматично, але не так страшно, як виявилося насправді.

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Що сталося з Авонії

Нападник господарів Тайво Авонії врізався в штангу під час атаки своєї команди. Нігерійському футболісту надали допомогу й він навіть повернувся у гру, але згодом усе ж таки пішов з поля.

У вівторок, 13 травня, Авонії терміново прооперували через пошкодження черевної порожнини. Лікарі планували цього дня завершити всі операції з усунення травми живота, але не зуміли, тому ухвалили рішення занурити гравця у стан штучної коми, повідомляє 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

Зазначається, що травма, яку отримав Тайво, нерідко призводить до смерті потерпілого. На щастя, у випадку з форвардом Ноттінгем Форест найнебезпечніший момент, здається, вже минув.

У клубі повідомили, що нападник наразі "добре відновлюється". При цьому він продовжує перебувати у стані штучної коми й отримує інтенсивну терапію.

Довідка. Тайво Авонії виступає за Ноттінгем Форест з 2022 року. В нинішньому сезоні він провів 32 поєдинки на клубному рівні, в яких забив два голи.

Нагадаємо, що команда нігерійського форварда є головною сенсацією АПЛ-2024/2025. Вона за два тури до завершення чемпіонату продовжує боротьбу за потрапляння в зону Ліги чемпіонів, відстаючи від неї лише на одне очко.