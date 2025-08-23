Джорджина Родрігес вкотре підкорила серця публіки у соціальних мережах новим гарячим фотосетом. Наречена Кріштіану Роналду обрала сміливий образ, який сподобався фанам.

Джорджина Родрігес у своєму інстаграмі опублікувала гарячі світлини з відпочинку. Неймовірну кохану Кріштіану Роналду назвали "богинею спокуси", повідомляє 24 канал.

Як виглядає Родрігес?

Нові світлини Джорджини Родрігес можуть затьмарити розум. Аргентинська модель поділилась сексуальними фото у сміливому та звабливому образі, а захід сонця над Червоним морем додав кадрам ще більшою спокуси.

Джорджина Родрігес постала перед камерою у білих шортах і топі. Кохана Кріштіану Роналду похизувалася чудовою фігурою та пишними, звабливими формами, стоячи прямо у воді.

Джорджина Родрігес на пляжі / Фото з інстаграму моделі

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес перебувають у стосунках майже 10 років та виховують п'ятьох дітей. Нещодавно португальський футболіст зробив пропозицію аргентинській моделі.

