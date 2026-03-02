Хто стане суперником Усика у 2026 році та яка дата бою

Олександр Усик провів лише один бій у 2025 році. У липні непереможний українець вдруге у своїй кар'єрі завдав поразки Даніелю Дюбуа, повернувши собі статус абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

39-річний українець повернеться на ринг у 2026 році та проведе неочікуваний бій. Що відомо про наступного суперника Усика, коли та де відбудеться бій – розповідає 24 Канал.

Хто наступний суперник Усика?

У п'ятницю, 27 лютого, офіційно оголосили наступного суперника Усика. Ним сенсаційно став відомий кікбоксер з Нідерландів Ріко Верховен.

36-річного бійця порівнюють з Віталієм Кличком, який до боксу прославився у кікбоксингу. Домінування Верховена у кікбоксингу також нагадує еру братів Кличків, які тривалий час утримували чемпіонські пояси у надважкій вазі.

Ріко 12 років був чемпіоном світу й добровільно відмовився від титулу. Його рекорд як кікбоксера складає 66 перемог і 10 поразок. На рахунку Верховена одна перемога в боксі ще у 2014 році та звитяга в поєдинку за правилами MMA.

Коли та де відбудеться бій Усик – Верховен?

Поєдинок Усика та Верховена відбудеться 23 травня у місті Гіза (Єгипет). Поблизу Гізи в Лівійській пустелі зберігся величний комплекс пірамід-гробниць фараонів Хеопса (Хуфу), Хефрена (Хафра) та Мікеріна (Менкаура), побудовані в 1-й половині III тисячоліття.

Єгипет – це дев'ята країна світу, в якій битиметься Усик. До цього триразовий абсолютний чемпіон світу проводив бої у таких країнах, як: Україна, Німеччина, Латвія, Росія, США, Польща, Саудівська Аравія, Велика Британія.



Постер бою Усик / Верховен / Фото Turki Alalshikh

На кону поєдинку стоятиме титул чемпіона світу за версією WBC, що підтвердила Світова боксерська рада. Таким чином українець проводитиме добровільний захист звання чемпіона світу.

Цікаво, що для Верховена це нагода увійти в історію боксу як спортсмен, який найшвидше став чемпіоном світу. Наразі рекорд належить Василю Ломаченку та Сенсаку Муангсуріну, які стали чемпіонами світу в третьому бою. Верховен це може зробити за два поєдинки.

Що кажуть про бій Усик – Верховен?

Ідея провести поєдинок між чемпіоном світу з боксу та легендарним кікбоксером спричинила суперечки серед експертів і спортсменів. Передусім під критикою опинилися боксерські організації, зокрема WBC, які дозволили Усику проводити добровільний захист поки на бій очікують офіційні претенденти.

Британський боксер Девід Аллен у коментарі ютуб-каналу David White Rhino Allen заявив, що не розуміє, як Верховен отримав чемпіонський бій уже в другому поєдинку в професійному боксі поки інші спортсмени чекають по кілька років.

Також бій викликав суперечку в соцмережі X між експертами Майком Коппінджером та Фернандо Сабатіні. Перший підтримав інвестора Туркі Аль аш-Шейха, який стоїть за ідеєю зустрічі Усика та Верховена. Сабатіні ж наголосив, що шанс для Верховена битися за титул чемпіона є несправедливим щодо інших боксерів.



Усик – Верховен / Колаж 24 Каналу

Низка фахівців вважають, що цей поєдинок зумовлений тим, що Усик прагне заробити гроші. Таку думку, наприклад, висловив промоутер Френк Воррен і колишній чемпіон Джонні Нельсон.

Для нього нема боїв за великі гроші, тому він повинен щось робити. Він поставив себе у позицію, де обов’язково повинен перемагати, тому що він довів, що є першокласним бійцем. Тож у цьому бою, я цілком впевнений, на нього чекає солідний гонорар,

– сказав Нельсон у коментарі talkSPORT Boxing.

Щодо прогнозу на поєдинок, то експерти та боксери схиляються до того, що Усик здобуде легку перемогу. Наприклад, український важковаговик у коментарі виданню "Чемпіон" сказав, що Верховен програє достроково.

"Переконлива перемога Усика. Найімовірніше, що це буде дострокова зупинка у другій половині бою через тотальну технічну перевагу та темп українця", – заявив Сіренко.

З ким Усик мав провести бій і чому втратив титул WBO?

Одним із головних претендентів на поєдинок проти Усика був новозеландець Джозеф Паркер. Спершу українця зобов'язали провести бій проти тимчасового чемпіона світу за версією WBO та дали 30 днів на те, аби домовитись про бій.

Олександр попросив відтермінувати перемовини через давню травму спини. У WBO пішли на зустріч колишньому абсолютному чемпіону, а Паркеру призначили наступного суперника – Фабіо Вордлі.

25 жовтня 2025 року боксери зустрілися на ринзі, на кону якого, як казав промоутер Френк Воррен, нібито мало стояти право побитись з Усиком. Паркер і Вордлі подарували вболівальникам 11 неповних, але яскравих раундів очного протистояння.



Бій Паркер – Вордлі / Фото Getty Images

Здавалось, що ще на старті бою Фабіо несподівано завалить Джозефа, але той не лише встояв, а й почав домінувати у рингу. Екватор бою був взагалі за новозеландцем. Невдача настигла Паркера у передостанньому чемпіонському раунді. Фабіо затис суперника до канатів та безжально почав завдавати ударів у голову Джозефа. Саме вона стала його головною ціллю у цій трихвилинці.

Через декілька секунд такого одностороннього побиття бій було завершено. Суддя втрутився у поєдинок, сигналізувавши про дострокову перемогу Вордлі нокаутом в 11-му раунді. Фабіо зберіг за собою статус непереможного боксера, здобувши свою ювілейну 20-ту перемогу на профі-рингу (19 – нокаутом). Також за його спиною одна мирова (проти земляка Фрейзера Кларка).

Натомість Паркер зазнав своєї четвертої поразки у професіоналах. Цікаво, що усіх фіаско він зазнав у боях проти представників британського боксу. Новозеландець залишився при своїх 36 перемогах (24 – нокаутом) у 40 боях.

Паркер – Вордлі: дивіться відео бою

Як Усик відмовився від поясу?

30-річний британський боксер до останнього вірив, що отримає бій проти Усика, але 17 листопада WBO оголосила про відмову Олександра від чемпіонського поясу. Тим самим українець втратив звання абсолютного чемпіона, а Вордлі став новим чемпіоном світу по цій лінії.

18 листопада Усик у своєму профілі в інстаграмі лаконічно прокоментував рішення.

Доброго ранку всім. Дякую WBO за те, що були зі мною,

– сказав Усик.

Чому Усик відмовився від титулу WBO?

Олександр Красюк, колишній промоутер українського чемпіона, пояснив, чому Усик відмовився від титулу. Відомий функціонер розповів, що призначення офіційного претендента на бій повинно було бути одразу після поєдинку із Даніелем Дюбуа. Але Олександр взяв паузу, вмотивувавши її травмою.

WBO надала чемпіонові потрібний час на відновлення і коли цей термін сплив – питання знову постало – або захищай або звільняй. Тож, вважаю, що Олександр вчинив правильно – бій з Вордлі зараз не несе у собі жодного змісту: ані спортивного, ані медійного, ані комерційного,

– заявив Красюк у коментарі Sport.ua.

Вордлі 9 травня проведе перший захист титулу WBO в поєдинку про Даніеля Дюбуа.

Коли Усик завершить кар'єру?

В інтерв'ю ютуб-канал USYK17 Усик розповів про свої плани щодо завершення спортивної кар'єри. Він заявив, що планує піти з боксу через півтора року, а також знає чітку дату, коли це відбудеться.

Додамо, що в коментарі журналу The Ring Усик анонсував, що планує провести ще два – три поєдинки до завершення кар'єри. На 2026 рік у планах боксера була зустріч з Деонтеєм Вайлдером, однак бій зірвався й американець зустрінеться з Дереком Чісорою.

Водночас українець не відкидає можливість третього поєдинку з Тайсоном Ф'юрі, якщо на кону знову буде звання абсолютного чемпіона світу.