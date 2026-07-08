Найбільший чек у кар’єрі: скільки Марта Костюк уже заробила на Вімблдоні

Українська тенісистка Марта Костюк переможною ходою йде по турнірній сітці одиночного жіночого розряду у жінок. За це вона отримає чималу суму призових.

У середу, 8 липня, Марта Костюк вдруге поспіль вийшла до півфінальної стадії на турнірах серії Grand Slam. Про фінансові умови такого успіху розповідає 24 Канал.

Скільки уже заробила Марта Костюк?

Наша землячка розпочинала свій шлях одразу у двох розрядах. У парному Костюк виступала разом із румункою Еленою-Габріелою Русе. Спортсменки знялись зі змагань перед матчем третього кола, тож кожна з них заробила по 48 британських фунтів стерлінгів.

Після виходу у півфінал одиночного розряду українка уже гарантувала собі чек на щонайменше 900 тисяч у британській національній валюті. До сплати податків сумарний заробіток Марти наразі складає 948 тисяч фунтів.

За перерахунком міністерства фінансів України це 1079823 євро. Ця сума уже на понад 64 тисячі євро перевищує заробіток на травневому турнірі серії WTA 1000 у Мадриді, де Марта виграла титул в одиночному розряді.

Перемога у півфіналі гарантує Костюк ще 900 тисяч фунтів додатково, а виграш титулу може збільшити гонорар Марти до понад 3600000 фунтів.

Що далі для Костюк?

У лайв-рейтингу Марта Костюк вперше у кар’єрі опинилась в першій десятці. Щоправда, аби там залишитись нашій тенісистці потрібно, щоб чешка Лінда Носкова не вийшла у фінал Вімблдону.

Саме Носкова стане суперницею українки у півфіналі. Цей поєдинок відбудеться у четвер, 9 липня, не раніше 17:30.