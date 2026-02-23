Такого стадіону світ ще не бачив: як виглядатиме найбільша спортивна арена
- У Ханої, столиці В'єтнаму, розпочато будівництво стадіону "Trong Dong", який стане найбільшим у світі, вміщуючи 135 000 глядачів, його планують відкрити в 2028 році.
- Стадіон буде мультифункціональним комплексом з розсувним дахом, призначеним для проведення футбольних матчів, концертів та інших подій протягом усього року.
У В'єтнамі розпочали будівництво арени, яка зможе розмістити рекордну кількість глядачів. Стадіон під назвою "Trong Dong" має здивувати масштабом і дизайном, а його відкриття заплановане на 2028 рік.
Нова арена стане не просто спортивним об'єктом, а мультифункціональним комплексом для футболу, концертів і масштабних подій. За повідомленням BeinSport, у проєкті передбачено інноваційні елементи, як-от розсувний дах для використання впродовж цілого року.
Що відомо про гігантський стадіон?
У столиці В’єтнаму Ханої розпочато будівництво стадіону, який після здачі в експлуатацію стане найбільшим у світі за місткістю. Арена розрахована приблизно на 135 000 глядачів, що перевищує теперішнього рекордсмена – "Стадіон 1 Травня" у Північній Кореї (приблизно 130 000 місць).
Стадіон перевищить не лише поточних лідерів, а й проєктовані великі арени, які планували зводити в різних країнах.
"Trong Dong" отримає розсувний дах, що дозволить проводити не лише футбольні матчі, а й концерти, культурні заходи та інші події цілий рік.
Такий вигляд матиме найбільша арена/Фото vietnam.vn
Ідея, зміст і вплив
Проєкт передбачає сучасний дизайн і технологічні рішення, які роблять арену не просто спортивною спорудою, а масштабним центром розваг та масових заходів, пише vietnam.vn.
Будівництво такого величезного спорткомплексу покликане зміцнити статус В’єтнаму як потенційного господаря великих міжнародних подій – від статусних футбольних матчів до Олімпійських ігор.
Проєкт також передбачає використання сучасних технологій та інфраструктури, які мають підняти рівень спортивних заходів у країні.
Що відомо про спорт у В'єтнамі?
- Збірна В’єтнаму з футболу посідає 111 місце у рейтингу ФІФА.
- На літніх Олімпійських іграх представник В’єтнаму одного разу виграв золоту медаль – у стрільбі з пневматичного пістолета на Іграх у Ріо-2016.
- Жодного разу ця країна не була представлена у зимових Олімпіадах.