Ястремська на Вімблдоні здобула найрейтинговішу перемогу в кар'єрі: топ-5 тріумфів українки

У вівторок, 1 липня, Даяна Ястремська провела матч першого кола на Відкритому чемпіонаті Великої Британії з тенісу. Її суперницею була друга ракетка світу Коко Гофф.

Уродженка Одеси здійснила сенсацію, здолавши американку у двох сетах, що дозволило їй повторити свою поки найрейтинговішу перемогу в кар'єрі. 24 Канал вирішив згадати найстатусніші звитяги Даяни Ястремської.

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Найрейтинговіші перемоги Ястремської

Всього вона п'ять разів перемагала суперниць, які в момент матчу перебували в топ-10 світового рейтингу. Вперше це сталося на турнірі в Ухані у 2019 році.

Тоді українка в 1/8 фіналу дуже впевнено здолала Кароліну Плішкову (WTA:2) з рахунком 6:1, 6:4. Та перемога залишалася найрейтинговішою для неї протягом майже 6 років.

Як Ястремська перемогла Плішкову: дивіться відео

Наступну велику звитягу Даяна здобула на початку 2020 року. У другому колі престижного турніру в Катарі вона протистояла Софії Кенін (WTA:5).

Українська тенісистка у двох сетах переграла американку (6:3, 7:6). В тому поєдинку вона відігралася з 0:3 у другій партії.

Відеоогляд матчу Ястремська – Кенін на турнірі в Досі

Третя перемога Ястремської над суперницею з топ-10 сталася за тиждень до початку повномасштабного вторгнення. На "тисячнику" в Дубаї уродженка Одеси в 1/8 фіналу грала з Барборою Крейчиковою (WTA:3).

Вона з ідентичним рахунком здолала представницю Чехії, як до того в Досі перемагала Софію Кенін. На жаль, відео з того поєдинку наразі недоступне у відкритому доступі.

А першою суперницею з топ-10, яку Даяна переграла на "мейджорах", стала інша чеська тенісистка Маркета Вондроушова (WTA:7). Українка, як і в усіх попередніх випадках, перемогла у двох сетах.

Сталося це на Australian Open-2024. Тоді вона не залишила жодних шансів опонентці у першому колі турніру – 6:1, 6:2.

Як Ястремська переграла Вондроушову: дивіться відео

А вже 1 липня 2025 року Даяна Ястремська вп'яте переграла суперницю з топ-10. Вона у вогняному стилі здолала Коко Гофф (WTA:2) з рахунком 7:6, 6:1.

Ця перемога стала повторенням найрейтинговішої перемоги в кар'єрі, але була здобута в більш статусному турнірі. Тож сміливо можна саме її поставити на перше місце серед тріумфів української тенісистки.

Ястремська – Гофф: дивіться відеоогляд матчу

Довідка. В 1/32 фіналу Вімблдона-2025 Даяна Ястремська зіграє проти нейтральної Анастасії Захарової. Раніше вони не перетиналися на корті.

Нагадаємо, що у друге коло турніру в одиночному розряді також пробилися з українок Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева. На жаль, Марта Костюк не змогла вийти в 1/32 фіналу.