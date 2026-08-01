Найстарший тренер світу завершив кар’єру: він виходив у плей-оф ЧС-2026

Збірна Південної Африки залишилась без головного тренера, бельгійця Уго Броса. Він вирішив завершити свій шлях у футбольному тренерстві.

Одна з головних сенсацій Мундіалю, збірна ПАР, тепер шукатиме нового тренера. Нідерландець Уго Брос завершив кар’єру, заявила Південноафриканська футбольна асоціація.

Чому сторони не продовжили співпрацю

Повідомляється, що функціонери африканської країни хотіли залишити тренера на чолі команди, однак 74-річний фахівець відмовився через вік та сімейні обставини.

Моя тривала відсутність поруч із родиною та моменти самотності в Південній Африці змусили мене ухвалити це складне рішення. Кваліфікація на чемпіонат світу через 40 років після моєї участі в ньому у 1986 році як гравця збірної Бельгії замкнула коло,

– заявив Брос.

На чемпіонаті світу-2026 збірна ПАР виступала у групі А, де поступилася Мексиці (0:2), зіграла внічию з Чехією (1:1) та здобула перемогу над Південною Кореєю (1:0).

Стадію плей-оф команда Броса завершила після матчу з Канадою – 0:1. У цьому матчі бельгієць став найстаршим головним тренером на чолі учасників Мундіалів. У той день Бросу було 74 роки та 79 днів. Ще до ЧС він зазначав, що хоче завершити кар'єру.

Збірну ПАР він очолював з 2021 року з невеликою перервою. У 2023-му під його керівництвом національна команда цієї країни виграла бронзові нагороди Кубка африканських націй.

Що далі для ПАР

На те, щоб знайти нового наставника для своїх футболістів у керівників місцевої асоціації є трохи менше двох місяців. Наприкінці вересня на «"чорному континенті" стартує відбір до КАН-2027, який влітку наступного року приймуть Кенія, Танзанія та Уганда.

Турнірний шлях у кваліфікації ПАР розпочне матчами проти Гвінеї та Еритреї.