19-річний український плавець виграв чемпіонат Європи з історичним рекордом

Нікіта Шеремет переміг у фіналі чемпіонаті Європи з плавання. Українець не лише здобув "золото", а й оновив національний рекорд.

У фінальному запливі на 50 метрів вільним стилем українець випередив усіх конкурентів. Ще один наш плавець Владислав Бухов також боровся за нагороду, однак завершив дистанцію п'ятим, пише "Суспільне Спорт".

Шеремет видав феноменальний фінал

Нікіта Шеремет продемонстрував неймовірну швидкість у фіналі чемпіонату Європи-2026 з водних видів спорту в Парижі. Українець подолав 50 метрів вільним стилем за 21.13 секунди.

Цей результат став новим рекордом України. Шеремет випередив "нейтрального" росіянина Єгора Корнєва та серба Андрея Барну, які показали однаковий час – 21.37 секунди.

Для українця це перше золото дорослого чемпіонату Європи на довгій воді. Раніше, у 2025 році, Шеремет здобував срібло на цій дистанції на чемпіонаті Європи у 25-метровому басейні.

Примітно, що ще у півфіналі спортсмен показав 21.38 секунди та повторив рекорд України. У вирішальному запливі він зміг суттєво покращити цей результат і переписати національне досягнення.

Бухов залишився без медалі

Ще один українець Владислав Бухов також пробився до фіналу 50-метрівки. У півфіналі він показав 21.51 секунди, а у вирішальному запливі фінішував п'ятим із результатом 21.58.

Таким чином, Бухову не вдалося повторити свій успіх на Євро-2024, коли він завоював бронзову медаль на цій дистанції.

Водночас Україна вперше за п'ять років мала двох плавців в одному фіналі чемпіонату Європи. Востаннє таке траплялося на Євро-2021, коли Михайло Романчук та Сергій Фролов виступали у фіналі 800 метрів вільним стилем. Тоді Романчук став чемпіоном, а Фролов посів восьме місце.

"Золото" Шеремета стало третьою найвищою нагородою України на Євро-2026 з водних видів спорту та сьомою медаллю української команди загалом. Решту нагород команда здобула в стрибках у воду та в хайдайвінгу.