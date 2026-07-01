У ФІФА пояснили, чому арбітр скасував переможний гол Німеччини у матчі з Парагваєм на ЧС-2026

У матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 збірна Німеччини зустрілася з Парагваєм. Поєдинок, що відбувся у понеділок, 29 червня, завершився гучною сенсацією – німці зазнали поразки та достроково залишили турнір.

Втім, увагу привернув не лише результат зустрічі. Одним із найобговорюваніших епізодів став скасований гол збірної Німеччини. Голова комітету арбітрів ФІФА П'єрлуїджі Колліна пояснив причину такого рішення суддів. Про це повідомляє ESPN.

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Чи справедливо скасували гол Німеччини?

На 102-й хвилині зустрічі, під час розіграшу кутового у першому екстратаймі, захисник збірної Німеччини Йонатан Та точним ударом головою забив гол, який мав вивести його команду вперед з рахунком 2:1. Однак після втручання системи VAR головний арбітр матчу переглянув повтор і скасував взяття воріт.

За словами Колліни, судді ухвалили таке рішення через дії іншого німецького оборонця – Вальдемара Антона, який блокував голкіпера парагвайців Орландо Хіля.

Хоча утримання позиції саме по собі не є порушенням, коли атакуючий гравець не звертає уваги на м'яч і навмисно зміщує свою позицію, навіть незначно, з явним наміром перешкодити руху суперника та позбавити його можливості захищатися, то судді, а за потреби й VAR, повинні ретельно проаналізувати цей епізод і втрутитися,

– заявив він.

Колліна окремо наголосив, що правила суворо захищають воротарів у подібних ситуаціях.

Особливо це стосується випадків, коли така тактика спрямована на те, щоб позбавити воротаря суперника можливості захищати ворота. Тренери та гравці були проінформовані, тож не слід дивуватися, що судді каратимуть за такі фоли,

– підсумував Колліна.

Як розвивалася гра у матчі Німеччина – Парагвай?

Поєдинок завершився перемогою збірної Парагваю в серії післяматчевих пенальті 4:3, після того як основний і додатковий час закінчилися внічию 1:1. Латиноамериканці відкрили рахунок завдяки точному удару Хуліо Енкісо. На старті другого тайму німці відновили рівновагу, відзначився Кай Гаверц. Головним героєм серії пенальті став воротар парагвайців Орландо Хіль, який парирував два удари суперника.